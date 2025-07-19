Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися": учитель объяснила

Вы узнаете:
- Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися"
- Почему эти слова нельзя использовать как синонимы
Довольно часто можно услышать, как слова "усмішка" и "посмішка" используют как синонимы. Но на самом деле так делать нельзя, ведь они имеют разные оттенки значения.
Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она объяснила разницу между словами "усміхатися" и "посміхатися".
"Посміхайтеся вранці, вдень та ввечері". Ой, что я не так сказала? Возможно, не "посміхатися", а "усміхатися". "Усмішка" - это особое движение мышцами лица, указывающее на склонность к искреннему и доброжелательному смеху, а "посмішка" - выражение лица, глаз, губ, указывающие на насмешку и ироническое отношение", - пояснила учитель.
Итак, "усмішка" - добрая, а "посмішка" - насмешливая, добавила она.
Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "ехо" - его нужно заменить на правильный вариант.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.
Вас также может заинтересовать:
- На поиск разгадки всего 9 секунд: паука заметит только очень внимательный человек
- Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали конкретный населенный пункт в одной области
- Можно ли выпить кофе перед причастием: священник дал однозначный ответ
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред