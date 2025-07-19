Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися": учитель объяснила

На самом деле эти два слова имеют разные значения.

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Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

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Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися"

Почему эти слова нельзя использовать как синонимы

Довольно часто можно услышать, как слова "усмішка" и "посмішка" используют как синонимы. Но на самом деле так делать нельзя, ведь они имеют разные оттенки значения.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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Она объяснила разницу между словами "усміхатися" и "посміхатися".

"Посміхайтеся вранці, вдень та ввечері". Ой, что я не так сказала? Возможно, не "посміхатися", а "усміхатися". "Усмішка" - это особое движение мышцами лица, указывающее на склонность к искреннему и доброжелательному смеху, а "посмішка" - выражение лица, глаз, губ, указывающие на насмешку и ироническое отношение", - пояснила учитель.

Итак, "усмішка" - добрая, а "посмішка" - насмешливая, добавила она.

Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися":

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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