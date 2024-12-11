Как правильно пользоваться мерными стаканчиками: важный совет для хозяек

Когда лучше использовать "сухой", а когда "жидкий" мерный стаканчик.

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Какая разница между мерными стаканами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая разница между разными мерными стаканами

Как их правильно использовать

Пожалуй, каждая опытная хозяйка знает, что "жидкие" и "сухие" мерные стаканы отличаются. Однако, много споров вызывает и тот вопрос, как их правильно использовать.

Главред решил разобраться, когда лучше использовать "сухой", а когда "жидкий" мерный стаканчик.

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Какая разница между "жидкими" и "сухими" мерными стаканами

Как сообщает marthastewart.com, мерные стаканы для жидкости измеряют миллилитры жидкости - они обычно изготовлены из прочного стекла с нанесенными линиями измерения, имеют ручку и носик для наливания. Сухие мерные стаканы используются для сухих ингредиентов - они обычно поставляются в наборах и изготавливаются из металла или пластика.

К сухим ингредиентам относятся мука, сахар, молотые орехи, сливочное масло и сахарная пудра - все они обычно измеряются в чашках, граммах, столовых и чайных ложках.

К жидким ингредиентам относятся вода, яйца, молоко, сливки и любые жидкости, измеряемые в унциях, пинтах, квартах и миллилитрах.

Почему важно выбирать правильную посуду для измерения

Хотя жидкие и сухие мерные стаканы измеряют объем, они не предназначены для измерения одинаковых ингредиентов.

Все потому, что сухие и жидкие ингредиенты по-разному реагируют на такие факторы, как поверхностное натяжение, вязкость и масса.

Как правильно использовать "сухие" мерные стаканы

"Сухие" мерные стаканчики лучше всего работают, если вы разрыхлите ингредиенты перед отмериванием.

Муку и сахарный песок обычно высыпают ложкой в сухие мерные стаканы до образования горки.

Также ингредиенты нужно разровнять. Например, можно постучать стаканом по столу.

Как правильно пользоваться мерными чашками для жидкостей

Измерение жидкости следует проверять на уровне глаз, для чего необходимо наклониться или присесть на корточки, чтобы видеть сосуд.

Также нужно убрать все пузырьки, так как измерение может быть не точным.

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