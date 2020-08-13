Как сделать слайм дома: 4 легких способа

Неньютоновские жидкости интересны для всех возрастов/belykrolik.ru

Если вы кликнули на эту статью, вы наверняка уже знаете, что слайм можно сделать в домашних условиях. Неньютоновские жидкости интересны для всех возрастов и предоставляют прекрасные возможности для изучения химии.

С помощью этих простых в приготовлении домашних рецептов слаймов дети могут узнать о ценных научных принципах, пока они создают, играют и исследуют четыре различных вида слаймов.

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Главред публикует разные варианты того, как сделать слайм, от простого до супер слайма. Чтобы сделать слайм, просто добавьте кухонные продукты, такие как кукурузный крахмал, обезжиренное молоко, уксус и пищевую соду.

Что нужно: Клей ПВА, Тетраборат натрия (продается в аптеке), пищевой краситель (по желанию), вода.

Как сделать?

В одну миску добавьте 30 грамм клея и ¼ стакана воды (используйте мерный стакан). Если вы хотите цветной слайм, добавьте пищевой краситель в смесь клея и воды. Добавьте ¼ стакана раствора тетрабората натрия к смеси клея и воды и медленно перемешайте. Слайм сразу начнет формироваться. Поднимите немного раствора ручкой для перемешивания и посмотрите, как изменилась консистенция. Мешайте смесь как можно дольше, затем месите его руками, пока она не станет менее липкой. Когда слайм не используется, храните его в герметичном пластиковом пакете в холодильнике, чтобы на нем не образовалась плесень.

Для приготовления супер слайма не нужен клей.

Налейте половину стакана раствора поливинилового спирта в стакан, банку или миску. Если вам нужен цветной слайм, добавьте в раствор пищевой краситель и перемешайте палочкой для перемешивания. Добавьте 2 чайные ложки раствора тетрабората натрия и медленно перемешайте. Попробуйте приподнять немного раствора палочкой для перемешивания и обратите внимание, что произойдет. Как только слизь сформируется, вы можете играть с ней. Ваш слайм прослужит дольше, если вы запечатаете его в полиэтиленовом пакете и будете хранить в холодильнике, иначе он высохнет или заплесневеет.

Добавьте в чашку 7 столовых ложек обезжиренного молока и 1 столовую ложку уксуса. Осторожно перемешайте смесь до образования твердых частиц.Дайте твердым частицам опуститься на дно смеси, а затем слейте жидкость через фильтр (лучше всего подходит кофейный фильтр). Дайте твердым частицам стечь в течение нескольких минут. Добавьте ¼ чайной ложки пищевой соды к твердым продуктам и перемешайте, чтобы из молока образовалась слизистая смесь.

Что произошло:

Когда вы добавляли уксус в молоко, это заставило белок молока, казеин, который также является полимером, отделиться от жидкой части молока и слипнуться, образуя твердые частицы. Казеин используется в клеях, красках и даже пластмассах. Пищевая сода нейтрализует добавленную кислоту, что позволяет казеину вернуться в жидкую форму.

В пластиковой миске смешайте небольшое количество воды и кукурузного крахмала, чтобы получилась смесь, напоминающая густые сливки для взбивания и имеющая консистенцию меда. Приблизительное соотношение кукурузного крахмала к смеси воды составляет 2 стакана кукурузного крахмала на 1 стакан воды. Лучше всего начать с меньшего количества воды и медленно добавлять ее, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

После приготовления смеси осторожно положите руку на поверхность смеси кукурузного крахмала и воды. Вы должны заметить, что ваша рука тонет в смеси. Проведите рукой через смесь, сначала медленно, а затем старайтесь перемещать ее очень быстро.

Когда вы осторожно и медленно проводите рукой через смесь кукурузного крахмала и воды, она ведет себя как жидкость. Но когда вы пытаетесь быстро провести через него рукой или сильно ударить по веществу, оно ведет себя как твердое тело. Эта смесь кукурузного крахмала и воды ведет себя так же, как зыбучий песок.

Что произошло:

На поток и движение жидкости влияет ее вязкость, а также то, насколько она липкая и густая. Зыбучие пески и смесь кукурузного крахмала и воды - это неньютоновские жидкости. Неньютоновская вязкость изменяется в зависимости от типа приложенной к ней силы. Вязкость ньютоновских жидкостей зависит только от температуры и давления жидкости, а не от приложенной к ней силы. Например, теплый мед (менее вязкий) течет намного более свободно, чем холодный мед (более вязкий).