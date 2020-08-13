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Как сделать слайм дома: 4 легких способа

13 августа 2020, 11:32

Неньютоновские жидкости интересны для всех возрастов.

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Неньютоновские жидкости интересны для всех возрастов/belykrolik.ru

Если вы кликнули на эту статью, вы наверняка уже знаете, что слайм можно сделать в домашних условиях. Неньютоновские жидкости интересны для всех возрастов и предоставляют прекрасные возможности для изучения химии.

С помощью этих простых в приготовлении домашних рецептов слаймов дети могут узнать о ценных научных принципах, пока они создают, играют и исследуют четыре различных вида слаймов.

Содержание

Главред публикует разные варианты того, как сделать слайм, от простого до супер слайма. Чтобы сделать слайм, просто добавьте кухонные продукты, такие как кукурузный крахмал, обезжиренное молоко, уксус и пищевую соду.

Простой слайм

Что нужно: Клей ПВА, Тетраборат натрия (продается в аптеке), пищевой краситель (по желанию), вода.

Как сделать?

В одну миску добавьте 30 грамм клея и ¼ стакана воды (используйте мерный стакан). Если вы хотите цветной слайм, добавьте пищевой краситель в смесь клея и воды. Добавьте ¼ стакана раствора тетрабората натрия к смеси клея и воды и медленно перемешайте. Слайм сразу начнет формироваться. Поднимите немного раствора ручкой для перемешивания и посмотрите, как изменилась консистенция. Мешайте смесь как можно дольше, затем месите его руками, пока она не станет менее липкой. Когда слайм не используется, храните его в герметичном пластиковом пакете в холодильнике, чтобы на нем не образовалась плесень.

Супер слайм

Для приготовления супер слайма не нужен клей.

Налейте половину стакана раствора поливинилового спирта в стакан, банку или миску. Если вам нужен цветной слайм, добавьте в раствор пищевой краситель и перемешайте палочкой для перемешивания. Добавьте 2 чайные ложки раствора тетрабората натрия и медленно перемешайте. Попробуйте приподнять немного раствора палочкой для перемешивания и обратите внимание, что произойдет. Как только слизь сформируется, вы можете играть с ней. Ваш слайм прослужит дольше, если вы запечатаете его в полиэтиленовом пакете и будете хранить в холодильнике, иначе он высохнет или заплесневеет.

Молочный слайм

Добавьте в чашку 7 столовых ложек обезжиренного молока и 1 столовую ложку уксуса. Осторожно перемешайте смесь до образования твердых частиц.Дайте твердым частицам опуститься на дно смеси, а затем слейте жидкость через фильтр (лучше всего подходит кофейный фильтр). Дайте твердым частицам стечь в течение нескольких минут. Добавьте ¼ чайной ложки пищевой соды к твердым продуктам и перемешайте, чтобы из молока образовалась слизистая смесь.

Что произошло:

Когда вы добавляли уксус в молоко, это заставило белок молока, казеин, который также является полимером, отделиться от жидкой части молока и слипнуться, образуя твердые частицы. Казеин используется в клеях, красках и даже пластмассах. Пищевая сода нейтрализует добавленную кислоту, что позволяет казеину вернуться в жидкую форму.

Кинетический песок

В пластиковой миске смешайте небольшое количество воды и кукурузного крахмала, чтобы получилась смесь, напоминающая густые сливки для взбивания и имеющая консистенцию меда. Приблизительное соотношение кукурузного крахмала к смеси воды составляет 2 стакана кукурузного крахмала на 1 стакан воды. Лучше всего начать с меньшего количества воды и медленно добавлять ее, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

После приготовления смеси осторожно положите руку на поверхность смеси кукурузного крахмала и воды. Вы должны заметить, что ваша рука тонет в смеси. Проведите рукой через смесь, сначала медленно, а затем старайтесь перемещать ее очень быстро.

Когда вы осторожно и медленно проводите рукой через смесь кукурузного крахмала и воды, она ведет себя как жидкость. Но когда вы пытаетесь быстро провести через него рукой или сильно ударить по веществу, оно ведет себя как твердое тело. Эта смесь кукурузного крахмала и воды ведет себя так же, как зыбучий песок.

Что произошло:

На поток и движение жидкости влияет ее вязкость, а также то, насколько она липкая и густая. Зыбучие пески и смесь кукурузного крахмала и воды - это неньютоновские жидкости. Неньютоновская вязкость изменяется в зависимости от типа приложенной к ней силы. Вязкость ньютоновских жидкостей зависит только от температуры и давления жидкости, а не от приложенной к ней силы. Например, теплый мед (менее вязкий) течет намного более свободно, чем холодный мед (более вязкий).

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