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"Главный источник Covid-19 – Украина": Дуда пожаловался пранкерам на заробитчан

"Основным источником" коронавируса в Польше Дуда считает украинцев. В этом он признался российским пранкерам.

15 июля 2020, 15:36
Коронавирус в Польше - главным источником Дуда назвал украинцев
Коронавирус в Польше - главным источником Дуда назвал украинцев / Фото: REUTERS

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Анджея Дуду, которого недавно переизбрали на второй срок президента Польши.

Вновь избранный лидер Польши был уверен, что разговаривает с генеральным секретарем ООН, бывшегоим премьер-министром Португалии Антониу Гутерришей, пишет Октагон. И в ходе беседы Дуда смело пожаловался "генсеку", что коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.

"Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей из Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем", – отчитался Дуда.

Читайте такжеПока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политикеТакже пранкеры обсудили с ничего не заподозрившим Дудой ситуацию со сносом советских памятников в Польше и как обстоят дела польского ЛГБТ-сообщества.

Ранее пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске. Политика разыграл журналист, а она приняла все за чистую монету.

пранкеры Анджей Дуда новости Украины новости Польши
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