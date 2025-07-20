LED-лампа светятся ночью: эксперт раскрыл простое решение "ночного свечения"

Автор видео объясняет основные причины тления LED-лампочек после выключения и предлагает простые способы решения проблемы.

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Эксперт советует проверить качество лампочки и тип выключателя, чтобы избежать неприятного жеврения света ночью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему LED-лампочки светятся после выключения и как это исправить

Как самостоятельно отключить подсветку выключателя, соблюдая безопасность

Что делать, чтобы избежать дискомфорта и экономить электричество

Часто замечаете, как LED-лампочки продолжают едва светиться даже после того, как вы выключили свет. Это распространенное явление, особенно заметное ночью, может вызвать дискомфорт и даже сомнения относительно исправности электросети.

Главред решил разобраться, почему LED-лампочки тлеют после выключения и как это исправить.

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Автор видео на YouTube-канале "AmperUa" подробно объясняет причины этого явления и предлагает эффективные решения.

По словам специалиста, основная причина тления LED-ламп - это качество самой лампочки. Дешевые модели часто содержат некачественные компоненты, из-за чего после выключения свет может "тлеть". Решение простое - заменить лампочку на более дорогую и качественную, которая не будет иметь такой проблемы.

Второй важный фактор - выключатели с подсветкой. Эксперт подчеркну, что именно они часто провоцируют прохождение небольшого тока, из-за чего лампочка продолжает светиться.

Для решения проблемы автор рекомендует обращаться к квалифицированным электрикам, которые могут отключить подсветку или заменить выключатель на модель без подсветки.

Таким образом, если LED-лампочка тлеет после выключения, главред решил: прежде всего проверить качество лампы, а также обратить внимание на тип выключателя. Эти простые шаги помогут избежать дискомфорта и сэкономить на электричестве.

Однако, по словам экспертов, лучше доверить это профессионалам.

В видео "AmperUa" подробно показано, как решить проблему жаврения светодиодной лампы после выключения.

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Об источнике: ютуб канал "AmperUa" На этом канале автор рассказывает, как быстро найти ответы на вопросы, касающиеся электрики и электромонтажа, а также много другого интересного и полезного.

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