Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

Многие пары вступают в брак с надеждой на вечную любовь, но, как показывает практика, все чаще они стараются подстраховаться юридически.

Какие самые абсурдные брачные контракты / коллаж: Главред, фото: absl.org.ua, скриншот

Некоторые пункты, добавленные клиентами в брачные договоры, шокируют

Большинство "нестандартных" пунктов юридической силы не имеют

Известный адвокат по разводам из Нью-Йорка (США) Джеймс Секстон рассказал о самых нелепых и абсурдных условиях, которые люди включают в брачные контракты. Один из пунктов настолько возмутил юриста, что он не мог поверить, что невеста согласилась на это.

Адвокат по разводам Джеймс Секстон, управляющий юридической фирмой в Нью-Йорке, за 20 лет практики видел самые разные случаи. В интервью изданию он признался, что некоторые пункты, добавленные клиентами в брачные договоры, действительно шокируют.

По словам юриста, один мужчина настоял, чтобы в контракт было внесено правило: за каждые 10 фунтов (около 4,5 кг) веса, набранные его женой во время брака, она теряет 10 000 долларов (420 тысяч гривен) в месяц из алиментов.

"Это был самый грубый пункт, который я когда-либо видел. Но самое невероятное - она согласилась и все равно вышла за него", - поделился Секстон.

Среди других странных условий, с которыми ему приходилось сталкиваться, - обязательное количество интимных контактов в неделю и даже запрет на ношение определенной растительности на лице.

"Одна женщина требовала включить пункт, запрещающий мужу отращивать козлиную бородку. Если он нарушал бы это условие - его ждала бы финансовая санкция", - рассказал юрист.

При этом Секстон подчеркивает, что большинство подобных "нестандартных" пунктов юридической силы не имеют и служат лишь способом эмоционально успокоить партнеров.

"В браке важно не то, что вы знаете, а то, что вы можете доказать", - добавил он.

Кто из знаменитостей подписывал брачный контракт

Состояние предпринимателя Джеффа Безоса оценивается в 220 миллиардов долларов. Чтобы обезопасить свой капитал на случай развода, он дал своим юристам задание составить достаточно жесткий брачный контракт.

Украинская певица Анна Тринчер, когда вышла замуж за блогера Александра Волошина в сентябре 2022 года, подписала брачный контракт.

Певица Адель также подписала своего супруга на жесткий брачный контракт.

