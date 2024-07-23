УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилось

Анна Ярославская
23 июля 2024, 09:16
154
Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.
Солнце
На Земле могут возникнуть перебои со светом и радиосвязью / Фото: pixabay.com

Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключения электроэнергии на Земле на этой неделе.

Как пишет The Daily Mail, "холодная" солнечная вспышка с температурой около 36 000 градусов по Фаренгейту (F) составляет примерно четверть температуры "теплых" солнечных вспышек, средняя температура которых составляет 144 000 градусов по Фаренгейту (F), и которые гораздо лучше изучены учеными.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в понедельник, 22 июля, выпустило предупреждение о том, что этот импульс темной плазмы может привести к "колебаниям в электросети". Также вспышка может нарушить работу радио, авиационной и спутниковой связи.

видео дня

Так называемые "холодные" солнечные вспышки, которые стали предметом серьезного изучения астрофизиков лишь в последнее десятилетие, по-видимому, не менее интенсивны в плане микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки.

Согласно исследованию 2023 года, эти низкотемпературные солнечные вспышки создают "более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения" — точной формы излучения, которая отвечает за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.

Сообщается, что в течение следующих 24 часов существует 60-процентная вероятность новых солнечных вспышек среднего уровня или класса М, а также 15-процентная вероятность более экстремальной вспышки класса X, которая может вызвать отключение радиосвязи по всему миру.

Однако эта недавняя "холодная" солнечная вспышка класса М произошла в области солнечных пятен под названием AR3757 поздно вечером в воскресенье, 21 июля.

В частности, вспышка имела класс М1, что находится на нижнем конце десятибалльной шкалы в пределах среднего диапазона М.

Солнечные вспышки делятся на четыре буквенные категории по своей интенсивности: вспышки класса X являются самыми интенсивными, за ними следуют M, C и самые слабые — B.

Только вспышки X и M излучают энергию, достаточно мощную, чтобы повлиять на Землю, где их электромагнитные импульсы могут вызвать сбои в связи и электроснабжении.

За последние 24 часа не менее шести солнечных вспышек класса М стали причиной сбоев радиосвязи по всему миру, включая одну вспышку класса М1, которая привела к отключению радиосвязи в некоторых частях Западного полушария, и три вспышки в Азии.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Афинского университета, самой крупной из них была вспышка класса M3.2, которая привела к отключению радиосвязи в Тихом океане поздно вечером в воскресенье.

Эксперты предупреждают, что в следующем году Землю ожидают более сильные солнечные бури. Солнце достигнет своего "солнечного максимума" в разгар лета следующего года - в июле 2025-го. Таким образом, в течение следующего года или двух нас могут ожидать гораздо более сильные штормы.

Как сообщал Главред, 23 июля Украину начала накрывать новая магнитная буря. Она пока что держится на уровне 3-х баллов. Ожидается, что 24 июля мощность магнитной бури повысится до почти семи баллов.

Что такое NASA?

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США.

NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл.

NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

буря магнитная буря
Реклама

Главное за день

РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: что известно о ночном ударе по Украине

РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: что известно о ночном ударе по Украине

09:45 Украина
Может "перекрыть кислород" Украине: Жданов назвал 2 сценария в случае победы Трампа

Может "перекрыть кислород" Украине: Жданов назвал 2 сценария в случае победы Трампа

08:39 Украина
Почему проблемы Путина с танками не остановят войну

Почему проблемы Путина с танками не остановят войну

08:00 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95 4477

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95

На пользу Путину : Орбан поплатился за «миссию мира» – громкое решение ЕС 3577

"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

Дамба не выдержит : Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭС 2366

"Дамба не выдержит": Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭС

Путин очень хочет достать Харьков : Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ 2215

"Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ

Последние новости

10:08

Популярный украинский певец ушел в ВСУ добровольцем

09:49

Разрешение на удары по территории РФ: в Польше сделали важное заявление

09:45

РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: что известно о ночном ударе по Украине

09:43

Новый церковный календарь на август 2024: даты всех праздников

09:28

Кейт Миддлтон сообщила радостную новость - что случилось

Россия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – ЖдановРоссия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – Жданов
09:16

Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилось

08:47

"Скатерть напомнила из СССР": Ольгу Сумскую затравили в сети за патриотический наряд

08:39

Может "перекрыть кислород" Украине: Жданов назвал 2 сценария в случае победы ТрампаВидео

08:00

Почему проблемы Путина с танками не остановят войнумнение

Реклама
07:51

Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США: названы сроки

06:53

Второй саммит должен пройти с участием РФ: в ЕС назвали условие для Путина

06:00

Как заставить Путина прекратить войну и погрузить Россию в хаосмнение

05:32

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до ПокровскаВидео

05:03

Как зарядить телефон без зарядки: доступные и быстрые способы

04:30

Страну атаковал жесткий шторм: Украину будет "трусить" почти 7-балльная буря

04:00

"Противно смотреть": Кристина Соловий опозорилась вульгарными танцами на сцене

03:40

"Энергия не появится": появился мрачный прогноз насчет поставок электрики из ЕС

03:10

Для чего люди смешивают духи с вазелином: впечатляющий лайфхакВидео

02:34

Арабика vs робуста: как выбрать лучший сорт кофе в зернах

02:00

Вот это воссоединение: Ирина Билык помирилась с Димой КоляденкоВидео

Реклама
01:31

Что будет, если РФ разрушит крупнейшие ГЭС Украины: Жданов сделал важное заявлениеВидео

00:09

По всей Украине воздушная тревога: РФ атаковала "Шахедами", взлетел МиГ

22 июля, понедельник
23:22

Болгария хочет передать Украине боеприпасы, но есть условие

23:16

"Осталась обида": Виницкая рассказала про месть Меладзе из-за ее ухода из ВИА Гры

22:58

У Орбана "встали в позу": блокируют транш в Европейский мирный фонд для Украины

22:46

Появились новые подробности об убийце Ирины Фарион: кто онФото

22:09

Футбол без Украины - УЕФА засчитал Днепру-1 два технических поражения

21:59

"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

21:40

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95

21:18

Не выбрасывайте старую зубную щетку: как отмыть стиральную машинку до блеска

21:13

Врач Байдена прокомментировал слухи о возможной смерти президента

20:56

"Враг хочет разъединить нацию": Буданов - об убийстве Ирины ФарионФото

20:42

Есть "прилеты" и разрушения: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области

20:26

Чуда не произойдет: полковник сказал, почему первые F-16 не изменят ситуация в УкраинеВидео

20:20

У российской армии на фронте наметилась огромная проблема - ЖдановВидео

20:12

Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в ОП раскрыли детали переговоров

19:46

Неожиданные свойства лука: как хранить авокадо после разрезания

19:43

В Украину идет похолодание: на какие регионы обрушится шторм

19:24

Путинист Филипп Киркоров жестко наказал Любовь Успенскую - детали

19:11

Ударные дроны атаковали самолет Су-57 РФ: в ГУР показали "оружие возмездия"Видео

Реклама
19:10

О статье Джонсона и "мирном плане"мнение

19:08

Кто может победить на выборах США - Трамп или Харрис: опрос

18:47

Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во ЛьвовеФото

18:23

Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

18:22

"Может себе такое позволить": Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

18:16

Россияне наступают с трех сторон: майор назвал новую цель РФ на востоке

18:13

Муж Екатерины Бужинской сделал громкое заявление про певицу

18:10

Как отмыть пластиковый подоконник: универсальное средство за копейки

17:45

Блокировка нефти РФ: Венгрия и Словакия угрожают арбитражем и срывом соглашений с ЕС

17:38

"Холостяк" Александр Терен оказался в эпицентре взрыва в Одессе - подробностиВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять