Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 05:50
34
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки мужчины, работающего за ноутбуком в парке. На первый взгляд картинки могут показаться одинаковыми, но на них спрятаны 3 отличия, и ваша задача - найти их как можно скорее. Сможете ли вы найти их все всего за 75 секунд? Попробуйте эту головоломку и проверьте, насколько остро у вас зрение!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:41Украина
Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывов

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывов

04:18Война
"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Последние новости

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

04:00

"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

03:40

Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

Реклама
02:32

"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

02:27

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:03

Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

01:30

Майкл Дуглас не устает напоминать о войне в Украине - как актер поддержал нашу страну

00:56

"Я проиграл много матчей, но...": Туран рассказал, что сломало игру "Шахтера"

00:20

Часть украинцев сможет получить 15 тысяч гривен: детали от Свириденко

29 октября, среда
23:54

Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев

23:45

"Не должно быть мужчины рядом": Тина Кароль заговорила о новом замужестве

23:21

Защита за пару часов: простой "дышащий" способ укрытия роз на зимуВидео

22:56

РФ выбрала два стратегических участка: Зеленский о самых "горячих" точках фронтаВидео

22:02

Какие семь вещей могут предсказать коты - ответ удивит многихВидео

Реклама
21:39

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

21:35

Трубочист выявил в дымоходе шокирующую находку: "причина" забитой трубы улетелаВидео

21:25

Неожиданное место в доме: одежда и постельное бельё высохнут в мгновение ока

21:17

Придут беды и начнется "черная полоса": строгие приметы в праздник 30 октября

21:13

Путин поставил ультиматум Герасимову по Украине и уже нашел ему замену

21:11

"Уже не отличить": дочь Ани Лорак стала ее копией

20:38

"Он ее выбрал": участница "Холостяка" слила правду о Цимбалюке

20:27

Сахар в бензобаке: механик раскрыл всю правду о "сладкой диверсии"

20:21

"Слив секретных карт" полковником ВСУ: в Генштабе сделали важное заявление

20:21

Кубок Украины: "Динамо" и "Шахтер" определили четвертьфиналиста соревнования

19:56

Успех и духовный рост: какой ваш кармический путь по дате рождения

19:53

"Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой

19:50

"Тысяча порезов" на Днепровском направлениимнение

19:48

Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

19:28

РФ выбрала цели для новых ударов: "Флэш" назвал, какие города под угрозойВидео

19:23

От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

19:17

Популярный осенний овощ резко "прибавил" в цене: какая стоимость килограмма

19:10

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничатьмнение

19:04

Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества

19:03

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

Реклама
18:53

"Восхищались тобой": умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять