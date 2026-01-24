Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 04:00
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения мужчины, играющего на саксофоне. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 31 секунду? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

14:59

Есть ли в украинском языке слово "спасибо" - языковед расставила точки над "і"Видео

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

