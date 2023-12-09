Что украинцам делать, если отключили свет: топ-10 советов

Украинцы могут самостоятельно подготовиться к выключению электроэнергии. Самый простой совет – запастись едой и водой, говорят в Нацполиции.

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Что нужно делать в случае отключения света? / коллаж Главред, фото УНИАН

Жителям Украины стоит самостоятельно подготовиться к возможным выключениям электроэнергии из-за российских обстрелов. Сотрудники Нацполиции на своем Telegram-канале составили топ-10 советов, следование которым поможет пережить эту сложную ситуацию.

Итак, что нужно делать в случае отключения света:

Храните запасы свечей и фонарей с батарейками.

Приобретите портативное зарядное устройство для мобильных устройств.

Запасайтесь канцелярскими принадлежностями и бумагой, чтобы работать вручную.

Купите газовую плитку или другую альтернативную систему приготовления пищи.

Запаситесь продуктами, которые можно потреблять без предварительного приготовления (консервы, сухари, снэки).

Проверьте запасы воды и запасайтесь необходимым количеством на каждого члена семьи.

Научитесь использовать резервную батарею для автомобиля как источник электроэнергии.

Установите солнечные панели на крыше или приобретите портативную солнечную батарею для зарядки электроники.

Купите запасной генератор электроэнергии.

Планируйте свои действия на случай отключения электроэнергии и научитесь эффективно использовать имеющиеся у вас ресурсы.

В Национальной полиции также советуют собрать необходимые вещи и документы. Кроме того, следует сделать запас топлива и позаботиться о запасах теплых вещей.

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Удары по энергетической инфраструктуре

Герман Галущенко, руководитель Министерства энергетики Украины, отметил, что российские оккупанты активно работают над уничтожением максимального количества объектов национальной энергетической системы. Управление надеется, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал на то, что Россия осуществляет разведывательные действия и старается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время, по информации британской разведки, оккупанты накопили достаточное количество ракет на складах, чтобы продолжать воздушные атаки по территории Украины.

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