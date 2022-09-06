Как долго сохранить кабачки в холодильнике и как их правильно заморозить

Как правильно хранить кабачки в холодильнике / Фото ua.depositphotos.com

Как хранить кабачки в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и пригодными для приготовления различных блюд. Главред собрал главные секреты хранения этих овощей, а также обратил внимание, как правильно заморозить их на зиму.

Как хранить кабачки в холодильнике и морозилке

Опытные хозяйки чаще всего замораживают кабачки в трех видах – кубиками, кружочками и натертыми на крупной терке.

Замораживать кружочками и кубиками рекомендуют маленькие молоденькие кабачки, которые нужно нарезать кружочками, толщиной 2-2,5 сантиметра, а после этого при желании разрезать на кубики. Далее разложить овощи на тарелку, закрытую пищевой пленкой и поместить в морозилку на пару часов. После того, как кабачки затвердеют, нужно достать их из камеры, разложить по небольшим пакетикам и отправить обратно на хранение.

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Как замораживать кабачки / фото Сегодня

На терке можно тереть и крупные кабачки, главное, чтобы в них не было крупных семян. Обязательно перед этим срежьте с них корку. Натёртые кабачки также порционно разложить по пакетикам и отправить на хранение в морозилку.

Замороженные кабачки, как и свежие, содержат множество витаминов группы В, витамины А, С, Н и РР, а также полезные микроэлементы: калий, кальций, магний, натрий и фосфор.

В холодильнике кабачки и цуккини нужно хранить в бумажном или полиэтиленовом пакете, в котором обязательно сделать отверстия, чтобы овощи имели возможность "дышать". Хранить овощи нужно в ящике внизу холодильника при температуре около +5°С. Срок хранения – до трех месяцев.

Как хранить кабачки / Фото РБК-Украина

Сколько хранится кабачок при комнатной температуре

Как это не удивительно, сохранить кабачки вплоть до зимы можно в квартире в темном месте, например под кроватью или в кладовке. Важно помнить, что овощи с тонкой кожурой допустимо так хранить до 3 недель, а с тверой – до трех месяцев.

Допустимо хранить кабачки и на балконе в картонных коробках или же в пластиковых ящиках. Обязательно обеспечить условие, чтобы овощи не соприкосались друг с другом. Дно ящика застелите соломой, а сверху накройте тканью. Такой способ хранения позволить лакомиться кабачками вплоть до первых заморозков.

Как замораживать кабачки / фото Вкусно

Как хранить кабачки в погребе

В погребе или в подвале кабачки рекомендуют хранить при температуре воздуха от 4 до 10°С и влажности около 80%. В том случае, если в погребе будет слишком сыро, на овощах быстро появятся гнилостные бактерии. Совет – обязательно проветривайте помещение как можно чаще, а также повесьте при входе в погреб градусник, чтобы контролировать температуру.

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