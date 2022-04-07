Как избавиться от тараканов в квартире и доме – народные средства, которые помогают

Как избавиться от тараканов / depositphotos.com/

Появление в доме коричневых "соседей" не вызывает радости и восторга. Скорее наоборот, желание поскорее от них избавиться. А это бывает непросто. Главред разобрался, как с помощью народных средств избавиться от тараканов надолго.

О том, чем можно заменить средство для мытья посуды, читайте в материале: Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне.

Попросить на выход непрошеных насекомых не так-то и просто. Однако можно не допустить их появления в вашем доме. Для этого нужно:

регулярно проводить уборку в доме – тараканы боятся чистоты;

своевременно выносить мусор, не позволяя ему накапливаться и закрывать крышку ведра;

хранить продукты в герметичных емкостях и протирать стол от крошек и брызг;

соблюдать чистоту в месте, где едят домашние любимцы;

следить, чтобы в кухонных ящиках не было рассыпанных круп, а еще лучше тоже хранить их в плотно закрытых емкостях.

Как избавиться от тараканов – народные средства

Если тараканы уже облюбовали вашу кухню, на помощь могут прийти проверенные народные средства.

Борная кислота

Самое эффективное средство от тараканов – борная кислота. Это сильный яд для живучих насекомых. Для борьбы с вредителями необходимо рассыпать гранулы вещества в места наибольшего скопления непрошеных гостей: под плинтус, возле унитаза и раковины. Борная кислота, прилипая к лапкам насекомых провоцирует отравление. Можно скатать шарики из хлеба или картофельного пюре и борной кислоты – это будет смертельной приманкой.

Нашатырный спирт

Резкий запах нашатыря способен отпугивать тараканов. Для того, чтобы избавиться от насекомых необходимо помыть полы, стены и плитку раствором из 1 ч.л. нашатырного спирта и 1 литра воды. Также нужно не забыть протереть излюбленное место поиска пищи – кухонные полки.

Ловушка для тараканов

Можно сделать ловушку для насекомых из пластиковой бутылки, у которой срезать горлышко, перевернуть и вставить конусом в бутылку. Края и внутреннюю часть нужно смазать жиром или вазелином, а внутрь накрошить хлеб, сахар или печенье. Пища привлечет тараканов, но выбраться из ловушки они уже не смогут.

Совет: яд и приманки окажут максимальный эффект, если будут расположены в местах обитания насекомых. Паразиты любят селиться в вентиляционных отверстиях, под раковиной, в плинтусах и отслоившихся обоях. Заметили хотьь одного коричневого – действуйте не мешкая – тараканы размножаются с скоростью света. Приступать к их уничтожению нужно как можно раньше.

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