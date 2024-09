Как приготовить домашнее средство для мытья овощей: нужны лишь три ингредиента

Вода эффективна для удаления большинства бактерий, но всегда можно перестраховаться.

https://glavred.info/lifehack/kak-prigotovit-domashnee-sredstvo-dlya-mytya-ovoshchey-nuzhny-lish-tri-ingredienta-10596737.html Ссылка скопирована

Как правильно мыть овощи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, itsavegworldafterall

Обычно мы моем фрукты и овощи проточной водой, но достаточно ли этого, чтобы очистить их от бактерий, или стоит купить какое-то средство в магазине? На этот вопрос ответили ученые. Согласно исследованиям, вода эффективна для удаления большинства бактерий. Но если вы хотите альтернативный способ очистки овощей и фруктов, то попробуйте домашнее средство для мытья всего из трех ингредиентов. Как его приготовить, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Что будет, если не мыть овощи?

Овощи и фрукты могут быть инфицированы бактериями, например, сальмонеллой, кишечной палочкой и листерией. Они могут вызывать заболевания ЖКТ, которые крайне неприятны и в некоторых случаях могут быть даже смертельными.

"Промывание овощей водой, безусловно, помогает снизить риск попадания в организм вредных бактерий. Это особенно актуально, если вы едите сырые фрукты или овощи, поскольку приготовление и нагревание пищи также помогает убивать бактерии", - рассказала Лиззи Стрейт.

видео дня

По ее словам, некоторые промышленные моющие средства для продуктов могут оставлять химические остатки на поверхности и их не следует употреблять в пищу. Однако домашнее средство для мытья овощей, приготовленное из воды, уксуса и лимонного сока, является безопасным и эффективным вариантом.

Исследования показывают, что уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, и лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, могут быть особенно эффективны для уничтожения некоторых видов бактерий - таких как кишечная палочка на листовой зелени.

Кроме того, одно исследование показало, что раствор уксуса и воды оказался значительно более эффективным, чем простая вода, для уничтожения сальмонеллы на яблоках.

Другие исследования свидетельствуют, что моющие средства на основе уксуса не действуют эффективнее воды против листерии.

Как правильно мыть овощи

Овощи следует промыть под струей холодной воды в течение 30–60 секунд, чтобы удалить грязь и бактерии.

"Пальцами массируйте фрукты или овощи с мягкой кожицей, например, помидоры, пока вы держите их под водой. Для продуктов с твердой кожицей, например, картофеля или моркови, используйте щетку для овощей", - советует Лиззи.

Высушите вымытые продукты чистой тканью или бумажным полотенцем.

Отделите листовую зелень перед мытьем. Если она очень грязная (например, свекольная ботва), вы можете положить ее в миску с холодной водой и помассировать ее руками, чтобы удалить грязь. После этого промойте холодной водой и высушите бумажным полотенцем.

Брокколи и цветную капусту можно погрузить в холодную воду на одну-две минуты, а затем промыть.

Избегайте использования моющих средств или мыла для мытья продуктов. Содержите раковину и руки в чистоте.

Как приготовить домашнее средство для мытья овощей

Для приготовления этого чудо-средства смешайте 2 чашки воды, 1/4 стакана уксуса и сок одного лимона. Перелейте раствор в пульверизатор.

Самодельный спрей для мытья овощей очень эффективен для удаления бактерий и может быть особенно хорош для использования на листовой зелени (после того, как она была промыта).

Для приготовления чудо-средства нужны лишь три ингредиента / itsavegworldafterall

Чтобы воспользоваться самодельным моющим средством, просто распылите его на продукты (достаточное количество, чтобы покрыть поверхность), оставьте на минуту или две, затем смойте холодной водой.

Уксусный спрей не должен кардинально повлиять на вкус ваших фруктов или овощей, но может слегка изменить его.

Ранее Главред писал, как правильно заморозить грибы для долгого хранения. Замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев. Главное - правильно их подготовить к заморозке.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред