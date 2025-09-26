Налет в унитазе исчезнет за 15 минут: нужно использовать одно натуральное средство

Вы узнаете:
- Что растворяет известковый налет
- Как очистить унитаз от налета в унитазе
На унитазе после длительного пользования могут появляться желтые и коричневые пятна, избавиться от которых бывает непросто. И чем дольше не решать эту проблему, тем больше риск, что эти пятна могут сильно закрепиться.
На странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook пользователи поделились своими советами, как отмыть желтые пятна на унитазе, пишет express.co.uk.
"Отбеливатель убивает только бактерии, которые растут на известковом налете. Вам точно нужна лимонная кислота. Подождите, пока унитаз перестанет смывать и высохнет, и сбрызните немного на пятна. Лимонная кислота разъедает известковый налет. Также положите сверху туалетную бумагу, и это поможет удержать лимонную кислоту над известковым налетом", - отметила пользовательница Сандра Кумбс.
Другие пользователи поддержали идею с использованием лимонной кислоты.
"Можно использовать лимонную кислоту. Надо оставить ее на 15 минут, затем смыть. Это средство замечательное - оно удалило почти 5 мм засохшего известкового налета", - отметила в комментариях Наташа Уилкок.
