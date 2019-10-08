Что смотреть в День Юриста: лучшие фильмы и сериалы про юристов

Что смотреть в День Юриста: ТОП фильмов и сериалов / Veddro.com

В День Юриста в Украине может захотеться посмотреть фильмы или сериалы про адвокатов, судей и прокуроров. Редакция Главреда покопалась в закромах памяти и перечитала много критики, чтобы предоставить вниманию лучшие фильмы и сериалы о юридических процессах, юристах, адвокатах, прокурорах и судьях.

Все, что вы захотите посмотреть про юристов на любой вкус - в подборке лучших фильмов и сериалов про юристов.

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Фильмы про юристов

12 разъяренных мужчин, 12 разгневанных мужчин 1997 и 12

Дата выхода: 1957, 1997 и 2007 (россия)гг

Фильм 12 разгневанных мужчин – экранизация одноимённой пьесы Реджинальда Роуза. Разница в фильмах, в общем, в разных судебных системах. Так, в 1957 году смертный приговор можно было вынести только единогласным решением присяжных.

По сути весь фильм – обсуждение в комнате для переговоров присяжными дела об убийстве мужчины. Обвиняемый – его 18-летний сын.

Все проходит гладко, пока один из присяжных не голосует против виновности подсудимого – ему в одиночку своими логическими выводами доказывает остальным точку зрения. Но единогласное голосование снова невозможно, потому что одного из присяжных когда-то избил сын. Если вы еще не видели фильм – стоит посмотреть ленту и узнать, как же 12 мужчин решили проблему.

Первый фильм создал Сидни Люмет, фильм собрал 3 Оскара, премии BAFTA, Гильдии кинорежиссеров и Берлинского кинофестиваля. Фильмы 1997 и 2007 годов не отстают в качестве.

В российском варианте особое внимание привлекает уникальный актерский состав – Михалков, Гафт, Горбунов и другие в одной ленте и в одной комнате. В этом варианте речь идет о чеченском мальчике и российском солдате, который его усыновил.

Адвокат дьявола

Дата выхода: 1997

Фильм Адвокат дьявола большую часть времени уделяет процессам и разбирательству в суде по сомнительным делам – звезд, миллионеров и прочих селебрити, но в основу легло значение честолюбия в профессии адвоката. После того, как герой Киану Ривза первый раз оправдывает в суде отъявленного негодяя, к нему начинает присматриваться фирма, которая работает с люксовыми клиентами. Сначала нова работа понравилась молодому юристу, но потом понемногу он начинает осознавать, каких злодеев он защищал. Тут добавляется щепотка мистицизма – о том, что его отец и директор Дьявол, который намерен начать Апокалипсис через сына и дочь. Герой Ривза в последний момент отказывается от честолюбивых планов, но это не разрушает планов Дьявола – ведь его любимый грех именно честолюбие.

Гениальная игра Аль Пачино, Киану Ривза и Шарлиз Терон – на высоте в этом фильме. Всего в картине было задействовано свыше 90 актеров, что довольно масштабно для 90-х. Это был один из самых кассовых фильмов 90-х Warner Bros и режиссера Тейлора Хэкфорда. Фильм был ориентирован на визуальные эффекты, но именно драма в итоге стала козырем. А наречие Адвокат Дьявола приобрело более физическое значение.

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Линкольн для адвоката

Дата выхода 2011 год

Линкольн для адвоката, или Адвокат на линкольне – фильм об адвокатской этике и здравом смысле. Потомственный адвокат Микки Хоппер получат на руки дело против риелтора Луиса Руле, который обвиняется в избиении проститутки. Он добивается условного с электронным браслетом, но потом к нему попадает информация, на основании которой узнает, что Руле убил другую проститутку, за убийство которой сидит герой Майкла Пенья. В итоге герой Макконахи начинает "копать", пока к нему домой не заявляется Руле с угрозами. Однако, Хоппер находит доказательства против Руле, и ожидает того у своей дочки с друзьями-байкерами. Однако дома его встречает мать Руле, которая подстреливает адвоката, хоть и гибнет сама. В последний момент Хоппер додумался проверит штрафы Руле, чтобы окончательно доказать его причастность к убийству и избиению. Благодаря его стараниям Руле получает свое наказание. А байкерам, которые помогли избить Руле он делает скидку 100% со словами другу: "Постоянные клиенты потом заплатят вдвое".

Фильм получал высочайшую оценку критиков, и даже 83% свежести от Роттен Томатос, так что вполне рекомендуется для юристов-чайников.

Убить пересмешника

Дата выхода: 1962 г

Фильм по мотивам Романа Харпер Ли от 1961 года. В центре сюжета – судебное разбирательство, и в главных ролях сыграли культовые на то время актеры Грегори Пек, Мэри Бэдэм и Филлип Олфорд. Убить пересмешника получила сразу 3 премии Оскар, одну из которых – за игру Грегори Пека. Фильм считается культовым и является примером как в киноискусстве, так и интересный случай в юридической практике.

Роберт Маллиган продемонстрировал верх режиссерского мастерства. Вдовец Аттикус Финч воспитывает двоих детей и ухитряется совмещать это с адвокатской практикой. Ему приходится защищать в суде чернокожего парня, которого обвиняют в изнасиловании – при том, что года самой нетерпимости к чернокожим в Америке. Однако, Финч обнаруживает, что парень невиновен, и всеми усилиями оправдывает парня. Но после этого заслуживает минимум презрение и неодобрение от своих близких и коллег. Поднимается не только вопрос расовой дискриминации, но и взросления развития детей в обществе полном ненависти.

Нюрнбергский процесс

Дата выхода: 1961 и 2000 гг

Стэнли Крамер снял воистину гениальную ленту. В трехчасовой ленте рассказывается, как проходил процесс над главными нацистами и фашистами, которые совершали преступления против человечества. Хотя, мы уже знаем результаты Нюрнберского процесса, фильм держит в напряжении, ведь некоторые подсудимые приводят такие аргументы, что судьи почти что верят преступнику. Процесс возглавляет бывший судья окружного суда из американской провинции Дэн Хейвуд. Его играет Спенсер Трейси, который получал Оскар за лучшую роль два года подряд.

Фильм получил два Оскара и два Золотых глобуса, и кроме этого еще массу престижных кинопремий. Лента считается культовой, как в кинематографе, так и в юриспруденции.

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Крамер против Крамера

Дата выхода: 1979 год

Крамер против Крамера - экранизация романа Эвери Кормэна. Фильм Роберта Бентона получил 5 премий Оскар, в том числе и за лучший фильм. В главных ролях – Дастин Хофман и Мэрил Стрип.

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в конце 1970-х. Мать бросает ребенка и отца, и пропадает в неизвестность Крамер сам растит сына. Он был успешным рекламным агентом, но из-за того, что очень много времени уделяет сыну Билли, ему пришлось сменить работу на попроще. Он постепенно разбирается с домашними делами и жизнью и желаниями Билли. Даже начинает испытывать какие-то чувства к соседке и Маргарет Фелпс.

Однако, неожиданно возникает героиня Мэрил Стрип с целью забрать себе ребенка, и уничтожить мир Теда. Начинается тяжелый судебный процесс, который демонстрирует главную уязвимость американской судебной системы –несмотря ни на что, ребенка получает Джоанна, потому что "ребенку лучше с матерью". После решения суда, Тед и Билли готовят и едят последний завтрак, когда приезжает Джоанна. Она хочет забрать Билли, но видит семейную идиллию. В конце фильма так и не становится ясно, забрала ли она Билли, или оставляет его с Тедом.

Значение фильма – перемены в судебной системе, и демонстрация того, что ребенку не всегда лучше с матерью. Конец 70-х – период, когда феминизм получает новый оборот, а в судебной практике постепенно права мужчин и женщин на воспитание детей сравниваются. Естественно, в Украине этот принцип равенства до сих пор не работает.

Правосудие для всех

Дата выхода: 1979

Норман Джуисон снял историю адвоката Артура Керкланда, которого играет Аль Пачино, и который хочет очень странных вещей – он стемится к правосудию для всех, но все дела, которые ему попадают летят в Тартар. Из-за его ошибки и бюрократии один его клиент садится за решетку несмотря на то, что он полностью невиновен, а другой его клиент в большой угрозе из-за сфабрикованного против него дела. Что самое ужасное – Артуру нужно защитить в суде Генри Флеминга. Причем Артур точно знает, какой он коррупционер и преступник. Не в состоянии ничего изменить, и как-то противостоять судье Френсису Рэйфорду, Артур напрямую провоцирует суд, и его просто уводят из зала – у него теперь серьезные проблемы с комиссией по этике, а Флеминг – осужден.

Название фильма – строчка из Конституции США "… и правосудия для всех". Основная идея демонстрирует прямую противоположность Адвокату дьявола и Линкольн для Адвоката – показано настоящее правосудие в то время. Фильм получил номинации на Оскар за лучшую мужскую роль – Пачино, и лучший сценарий.

Сериалы про юристов

Форс-мажоры

Сколько сезонов: 9 сезонов

Телеканал: USA network

Сериал посвящен Харви Спектру и Майклу Россу, которого он берет на работу в свою крутую частную юридическую фирму, и где он встречает Рэйчел (Меган Маркл). Сюжет сериала разворачивается вокруг того, как Майкл Росс избавляется от своих проблем и поднимается по лестнице карьеры вверх. В конечном итоге, они с Рейчел уходит из фирмы и основывают свою контору.

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Голиаф

Сколько сезонов: 3 сезона

Телеканал: Amazon

Сериал Голиаф – о жизни Билли Макбрайта – отличного адвоката, которого его фирма в один день предает и оставляет за бортом. Он запивает и постепенно разрушает свою жизнь, пока к нему не обращается клиентка, которая ведет дело против его старой фирмы. В первом сезоне Билли Макбрайт разбивает в щепки свою старую фирму, а во втором – коррупционную схему, связанную с бандами и наркотиками. Герой – гениальный адвокат, но он постепенно скатывается, и начинает просто ненавидеть окружающий мир. Побудить вернуться к работе его может только дело, связанное с личными мотивами. Билли предстоит одолеть еще одного голиафа — владельца ранчо (Дэннис Куэйд) и его сестру (Эми Бреннеман).

Главную роль играет несравненный Билли-Боб Торнтон. Появятся Таня Реймонд, Нина Арианда, Диана Хупер, Оливия Трилби, Метью Дель Негро, Иллеана Дуглас, Мариса Ечеверрия, Грег Брайан, Маршал Кук, Тревис Джонс и Кристи Феррис.

Голиаф 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Бродчерч (Убийтсво на пляже)

Сколько сезонов: 3 сезона

Телеканал: ВВС

Крис Чибнелл создал интригующую драму и расследование того, как в маленьком городке расследуется убийство маленького мальчика и как оно рассматривается в суде. Эта сюжетная линия занимает 2 сезона - во втором убийца неожиданно принимает решение сопротивляться и не признавать вину.

Особое значение имеет участие Дэвида Теннанта в главной роли - его шарм и игра придают особенности сериалу. В 3 сезоне начинается расследование другого дела - изнасилования и убийства в Бродчерче. Там получила популярность Оливия Коулман, которая играла в тандеме с Теннантом.

Лучше звоните Солу

Сколько сезонов: 5

Телеканал: АМС и Netflix

Лучше звоните Солу - спин-офф сериала во все тяжкие, где главным героем стал Сол Гудман (Боб Оденкерк), который помогает криминальным элементам решать их проблемы.

Сериал показывает, что Сол не всегда был таким засранцем, и что даже после сериала Во все тяжкие он не самый отъявленный мерзавец - его брат Чак куда хуже. А некоторые акулы юриспруденции и вовсе проглотят и не заметят такого, как Сол.

Основная идея - возвращение в чарующий мир Во все тяжкие.

Хорошая жена

Сколько сезонов:7 сезонов

Телеканал: CBS

Джулианна Маргулис в роли Алисии Флоррик проходит всю адвокатскую карьеру с низов после того, как ее муж-прокурор попадает под следствие. Она не только находит место в успешной конторе, она получает признание и продвигается к руководству.

Алисии нужно заботиться о детях, и на первых порах она пытается помогать мужу, но потом бросает попытки спасать его от судебной системы.

Финал сериала все же дарит Алисии подобие хэппи энда, но было оставлено пространство для того, чтобы сделать продолжение и спин-офф сериала.

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Хорошая борьба

Сколько сезонов: 3 сезона (4 в производстве)

Телеканал: CBS

Роберт Кинг, Мишель Кинг и Фил Алден Робинсон сняли спин-офф сериала Хорошая жена - в центре сюжета бывшие работодатели Алисии, к которых назревает проблема.

Диана Локхарт в исполнении Кристин Барански встречает героиню Роуз Лесли - Лукку Квин, с которой вместе добиваются новых небывалых высот в другой крупной юридической компании после того, как Локхарт подставили и изгнали из старой фирмы.

Миллиарды

Сколько сезонов: 4 сезона

Телеканал: Showtime

Пол Джаматти и Дэнилел Льюис играют главных противником - миллиардера и прокурора, которые стали смертельными врагами из-за женщины. Чак Роадс спускает на Бобби Аксельрода всех правоохранителей, но сам-то он не всегда чисто решает все вопросы. И если по поводу миллиардера всегда найдется черное дельце, то какое право имеет прокурор преследовать создавшего тысячи рабочих мест филантропа, если сам при этом связан с коррупцией и мафией.

Неожиданно - в 4 сезоне Бобби Аксельрод и Чак Роадс объединяются против общего врага - генпрокурора, который может в любую секунду испортить жизнь Чаку Роадсу и провоцирует работников Бобби Аксельрода, которые проводят рабочие стачки.