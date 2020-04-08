У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли

Премьера сериала У каждого своя ложь состоялась на СТБ. Сколько серий в сериале У каждого своя ложь, график выхода, и кто в ролях - читайте на Главреде.
Сериал У каждого своя ложь выходит на СТБ по будням кроме пятницы. В новом сериале рассказывают историю Лизы Лапшиной, жизнь которой в один момент разбивается в дребезги.
А потом она находит подругу в неожиданной ситуации, а ее самый близкий человек оказывается совсем не тем, кем мог бы.
Врач-гинеколог Лиза Лапшина по сюжету не может иметь детей из-за тяжелого заболевания сердца. Однако, неожиданно ее муж бесследно пропадает вместе со всеми деньгами со счетов своей строительной компании. А после этого она обнаружила, что у мужа не просто была любовница - она беременна, и хотела у Лизы же сделать аборт.
Сериал рассказывает, как разворачивается эта запутанная история.
У Каждого своя ложь сериал - актеры и роли
- Ольга Павловец — Лиза Лапшина, главная роль;
- Анастасия Чепелюк — Марта Дали, главная роль;
- Виталий Салий — Пётр Гудилин, главная роль;
- Дмитрий Пчела — Алексей Лапшин, главная роль;
- Анастасия Походенко-Матешко — Ивкина;
- Ирина Калашникова — Любомирова;
- Сергей Кисель — криминолог;
- Анна Волошина — актриса;
- Мария Северилова — Иванова;
- Руслан Мирошниченко — эпизод.
У Каждого своя ложь сериал - график выхода серий
В сериале У каждого своя ложь 16 серий, он будет идти до 15 апреля.
- 1 серия – 6 апреля – 20-15
- 2 серия – 6 апреля – 21-15
- 3 серия – 7 апреля – 20-15
- 4 серия – 7 апреля – 21-15
- 4 серия – 8 апреля – 20-15
- 5 серия – 8 апреля – 21-15
- 5 серия – 9 апреля – 20-15
- 6 серия – 9 апреля – 21-15
- 7 серия – 13 апреля – 20-15
- 8 серия – 13 апреля – 21-15
- 8 серия – 14 апреля – 20-15
- 9 серия – 14 апреля – 21-15
- 9 серия – 15 апреля – 20-15
- 10 серия – 15 апреля – 21-15
- 11 серия – 16 апреля – 20-15
- 12 серия – 16 апреля – 21-15
У каждого своя ложь смотреть онлайн все серии нового сериала:
Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:15 на СТБ. Смотреть онлайн сериал можно на Телепортале. Также смотреть онлайн и читать обзоры У каждого своя ложь можно на Главреде.