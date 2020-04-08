У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли

У каждого своя ложь - график выхода серий онлайн / СТБ

Сериал У каждого своя ложь выходит на СТБ по будням кроме пятницы. В новом сериале рассказывают историю Лизы Лапшиной, жизнь которой в один момент разбивается в дребезги.

А потом она находит подругу в неожиданной ситуации, а ее самый близкий человек оказывается совсем не тем, кем мог бы.

Врач-гинеколог Лиза Лапшина по сюжету не может иметь детей из-за тяжелого заболевания сердца. Однако, неожиданно ее муж бесследно пропадает вместе со всеми деньгами со счетов своей строительной компании. А после этого она обнаружила, что у мужа не просто была любовница - она беременна, и хотела у Лизы же сделать аборт.

Сериал рассказывает, как разворачивается эта запутанная история.

У Каждого своя ложь сериал - актеры и роли

Ольга Павловец — Лиза Лапшина, главная роль;

Анастасия Чепелюк — Марта Дали, главная роль;

Виталий Салий — Пётр Гудилин, главная роль;

Дмитрий Пчела — Алексей Лапшин, главная роль;

Анастасия Походенко-Матешко — Ивкина;

Ирина Калашникова — Любомирова;

Сергей Кисель — криминолог;

Анна Волошина — актриса;

Мария Северилова — Иванова;

Руслан Мирошниченко — эпизод.

У Каждого своя ложь сериал - график выхода серий

В сериале У каждого своя ложь 16 серий, он будет идти до 15 апреля.

У каждого своя ложь смотреть онлайн все серии нового сериала:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:15 на СТБ. Смотреть онлайн сериал можно на Телепортале. Также смотреть онлайн и читать обзоры У каждого своя ложь можно на Главреде.