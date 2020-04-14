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Ветер Любви 2 серия смотреть онлайн 14-04-2020

14 апреля 2020, 17:10

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. вышла вторая серия сериала Ветер Любви. Что было во 2 серии - смотри и читай онлайн на Главреде.

Ветер любви 2 серия - смотреть онлайн 14-04-2020
Ветер любви 2 серия - смотреть онлайн 14-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 2 серия вышла в 17:15 на 1+1 14 апреля. Также доступен просмотр онлайн. На вечеринку перед свадьбой Реян и Мирана врывается бывшая Мирана, которая пытается все испортить. В то же время, накануне свадьбы брат Реян признается ей в любви и обещает сорвать свадьбу. Гинюль и Азат начинают плести интриги за спинами Реян и Мирана.

Что показали в 1 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 17-15 кроме пятницы.

К Мирану врывается Гинюль - его бывшая, которая накануне свадьбы пытается его вернуть. Однако, он прямо ей говорит, что не сможет никого полюбить - внутри у него слишком много ненависти.Читайте такжеВетер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020

У Реян тоже неприятности - ее старший брат Азат угрожает сорвать свадьбу. Во флэшбеке показали, как Гинюль и Азат договариваются действовать вместе. Кроме того, оказывается, что Гинюль - также двоюродная сестра Мирана.

Бабушка против того, что Миран влюбился в Реян, и она напоминает ему, как родственники Реян убили его отца, украли, изнасиловали и убили его мать. Она дарит ему кольцо его матери.

Тем временем, Юрен испортила свадебное платье Реян в день свадьбы за то, что та выходит замуж за ее любимого. Это было платье, которое Миран купил ей сам. Глава семьи велит молча пойти купить новое.

Свадьба проходит не без беды. Но правда одно - Миран действительно влюблен в Реян,  Хотя бабушка ждет того, что Мирна будет делать ей внуков с Гюнуль. Она даже не подозревает, что Миран прямым текстом сказал, что не любит Гюнуль.

У Мирана родственники Реян попросили руку Гинюль для Азата, нго Миран отказался.

Ветер любви 2 серия смотреть онлайн на 1+1 14-04-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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