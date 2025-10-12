Укр
Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

Виталий Кирсанов
12 октября 2025, 15:26
Исследователи установили, что напряженные сцены в фильмах ужасов заставляют сердце биться чаще и активизируют обмен веществ.
Фильмы ужасов помогают человеку худеть / коллаж: Главред, фото: скриншоты

  • Чем страшнее фильм, тем интенсивнее организм сжигает калории
Просмотр 90-минутного фильма ужасов помогает в среднем сжечь около 150 калорий. Это примерно столько же, сколько тратится во время 30-минутной ходьбы или легкого бега. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Вестминстерском университете, пишет UNILAD Tech.

Отмечается, что эксперимент включал 10 участников, которые посмотрели 10 разных фильмов ужасов. Исследователи установили, что напряженные сцены в фильмах ужасов заставляют сердце биться чаще и активизируют обмен веществ, за счет чего организм расходует больше энергии.

Несмотря на то, что количество сожженных калорий зависело как от самого зрителя, так и от уровня пугающих моментов, вывод оказался очевидным: чем страшнее фильм, тем интенсивнее организм сжигает калории.

"Каждый из 10 фильмов вызывал учащенное сердцебиение у зрителей. Когда пульс ускоряется и кровь быстрее циркулирует по телу, организм переживает выброс адреналина. Этот гормон, вырабатывающийся при кратковременном стрессе или страхе, снижает аппетит, повышает базовый уровень метаболизма и способствует более интенсивному сгоранию калорий", - отметил старший преподаватель и специалист по клеточному метаболизму и физиологии, доктор Ричард Маккензи.

Самые страшные фильмы: выводы ученых

Кроме основного эксперимента, исследователи составили рейтинг фильмов по степени пугающего эффекта и количеству сожженных калорий:

  • "Сияние" Стэнли Кубрика (среднем он помогал сжечь 184 калории);
  • "Челюсти" (161 калория);
  • "Изгоняющий дьявола" (158 калорий);
  • "Пила" (133 калории);
  • "Кошмар на улице Вязов" (118);
  • "Техасская резня бензопилой" (107).

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

