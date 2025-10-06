Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

Кратко:
- Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете
- К своей роли вернется актер-каскадер Джеки Чан
Легендарный 71-летний актер и кинорежиссер Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы "Доспехи Бога" в Казахстане.
Об этом сообщило местное издание Qaz Inform со ссылкой на заявление студии Sәlem Entertainment.
Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете, но известно, что к своей роли вернется знаменитый актер-каскадер Джеки Чан, который исполнял главную роль во всех частях боевика. Кроме того, известно, что Чан лично посещал Казахстан, чтобы осмотреть локации и обсудить проект.
"Доспехи Бога" - гонконгский приключенческий кинофильм 1986 года с боевыми искусствами, снятый Джеки Чаном, который также исполнил главную роль.
Предыдущая часть главной франшизы в карьере Джеки - "Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак" - вышла в прокат в 2012 году, став самой кассовой частью серии.
Кто такой Джеки Чан?
Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссер Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР. Лауреат почетной премии Оскар за вклад в киноискусство, пишет Википедия. Наиболее известные фильмы: "Пьяный мастер", "Закусочная на колесах", "Доспехи Бога" (серия фильмов), "Кто я?", "Час пик", "Шанхайский полдень", "Вокруг света за 80 дней" и др.
