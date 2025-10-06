Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

"Доспехи Бога" - гонконгский приключенческий кинофильм 1986 года с боевыми искусствами.

https://glavred.info/movies/dzheki-chan-reshil-snimat-novuyu-chast-kultovoy-franshizy-v-kazahstane-10704386.html Ссылка скопирована

Джеки Чан решил снимать новую часть фильма "Доспехи Бога" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jackiechan

Кратко:

Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете

К своей роли вернется актер-каскадер Джеки Чан

Легендарный 71-летний актер и кинорежиссер Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы "Доспехи Бога" в Казахстане.

Об этом сообщило местное издание Qaz Inform со ссылкой на заявление студии Sәlem Entertainment.

видео дня

Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете, но известно, что к своей роли вернется знаменитый актер-каскадер Джеки Чан, который исполнял главную роль во всех частях боевика. Кроме того, известно, что Чан лично посещал Казахстан, чтобы осмотреть локации и обсудить проект.

"Доспехи Бога" - гонконгский приключенческий кинофильм 1986 года с боевыми искусствами, снятый Джеки Чаном, который также исполнил главную роль.

Предыдущая часть главной франшизы в карьере Джеки - "Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак" - вышла в прокат в 2012 году, став самой кассовой частью серии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Рианна стала мамой в третий раз. Она раскрыла пол ребенка, его имя, а также показала первое фото с новорожденным. Отцом малыша стал партнер звезды - репер A$AP Rocky.

Также звезда "Зачарованных", американская актриса Алисса Милано, оказалась на операционном столе. Фото из больницы в социальных сетях опубликовала сама артистка.

Читайте также:

Кто такой Джеки Чан? Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссер Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР. Лауреат почетной премии Оскар за вклад в киноискусство, пишет Википедия. Наиболее известные фильмы: "Пьяный мастер", "Закусочная на колесах", "Доспехи Бога" (серия фильмов), "Кто я?", "Час пик", "Шанхайский полдень", "Вокруг света за 80 дней" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред