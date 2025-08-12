Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

Кратко:
Легендарная серия фильмов "Рэмбо" пополнится новым приквелом. Лента расскажет о молодом Джоне Рэмбо и охватит события войны во Вьетнаме. Об этом сообщает Deadline.
Производство проекта начнется уже в следующем году. Съемки пройдут в Таиланде.
На главную роль претендует 29-летний американский актер Ной Сентинео, известный по ролям в фильмах "Всем парням, которых я любила раньше", "Ангелы Чарли" и "Черный Адам", а также в сериале от Netflix "Рекрут". Начиная с 1980-х годов персонаж Рэмбо был традиционно закреплен за Сильвестром Сталлоне. Инсайдеры сообщают, что ему известно о своей молодой замене, и при этом 79-летний актер не планирует участвовать в проекте.
Съемки нового фильма пройдут под руководством финского режиссера Ярмари Хеландера, который намерен работать по сценарию, написанному дуэтом Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани. Пока создатели держат в тайне детали сюжета и точную дату премьеры ленты.
Стоит отметить, что фильмы о Рэмбо являются одними из самых популярных боевиков в истории кино. За все время вышло пять частей, начиная с дебютной "Рэмбо: Первая кровь" 1982 года и завершая "Рэмбо: Последняя кровь" 2019 года. Во всех фильмах главную роль играл Сильвестр Сталлоне. В целом франшиза принесла 800 миллионов долларов кассовых сборов.
