Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

Съемки нового фильма пройдут под руководством финского режиссера Ярмари Хеландера.

https://glavred.info/movies/gollivud-snimet-prikvel-rembo-kto-zamenit-stallone-10689146.html Ссылка скопирована

Голливуд снимет приквел "Рэмбо" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Производство проекта начнется уже в 2026 году

Съемки пройдут в Таиланде

На главную роль претендует 29-летний актер Ной Сентинео

Легендарная серия фильмов "Рэмбо" пополнится новым приквелом. Лента расскажет о молодом Джоне Рэмбо и охватит события войны во Вьетнаме. Об этом сообщает Deadline.

Производство проекта начнется уже в следующем году. Съемки пройдут в Таиланде.

видео дня

На главную роль претендует 29-летний американский актер Ной Сентинео, известный по ролям в фильмах "Всем парням, которых я любила раньше", "Ангелы Чарли" и "Черный Адам", а также в сериале от Netflix "Рекрут". Начиная с 1980-х годов персонаж Рэмбо был традиционно закреплен за Сильвестром Сталлоне. Инсайдеры сообщают, что ему известно о своей молодой замене, и при этом 79-летний актер не планирует участвовать в проекте.

Съемки нового фильма пройдут под руководством финского режиссера Ярмари Хеландера, который намерен работать по сценарию, написанному дуэтом Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани. Пока создатели держат в тайне детали сюжета и точную дату премьеры ленты.

Стоит отметить, что фильмы о Рэмбо являются одними из самых популярных боевиков в истории кино. За все время вышло пять частей, начиная с дебютной "Рэмбо: Первая кровь" 1982 года и завершая "Рэмбо: Последняя кровь" 2019 года. Во всех фильмах главную роль играл Сильвестр Сталлоне. В целом франшиза принесла 800 миллионов долларов кассовых сборов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не планирует участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг.

Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред