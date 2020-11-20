Мы можем быть героями - о чем новый сериал Родригеса

Роберт Родригез снял целый сериал в стиле Детей шпионов, и его сериал покажет телесервис Netflix.
Netflix выпускает новый сериал от Роберта Родригеса стиле Детей шпионов.
Сериал "Мы можем быть героями" выйдет на Netflix 1 января 2021.
Роберт Родригес стал шоуранером нового сериала, и порадует поклонников картиной в своем фирменном стиле.
Новый сериал "Мы можем быть героями" расскажет о том, как всех взрослых супергероев, защищающих Землю, похитили таинственные инопланетяне. Пришельцы среди прочих забрали Маркуса Морено, дочь которого, Мисси, решила отправиться на поиски отца.
Для этого она объединилась с другими детьми супергероев, в том числе с дочерью Шаркбоя и Лавы.
Мы можем быть героями - актеры и роли
К роли Лавы вернулась Тейлор Дули, которая сыграла супергероиню в Приключениях Шаркбоя и Лавы, в то время как роль Шаркбоя вместо Тейлора Лотнера исполнил Джеффри Дж. Дашнау ( из Детей шпионов).
- Приянка Чопра
- Кристиан Слейтер
- Я-Я Госселин
- Акира Акбар
- Хэйли Рэйнхарт
- Энди Уокен
- Эндрю Диас
- Педро Паскаль
- Сон Кан
- Бойд Холдбрук
- Хала Финли
- Исайя Расселл-Бэйли
- Лотус Блоссом
- Лайон Дэниэлс
- Натан Блэйр
- Вивиен Лайра Блэйр
- Адриана Барраса
- Бриттани Перри-Расселл
- Кристофер Макдоналд
- Дж. Куинтон Джонсон
- Дилан Хенри Лау
Мы можем быть героями на Netflix - новый трейлер смотреть:
Режиссером и шоуранером сериала "Мы можем быть героями" выступил единолично Роберт Родригес, постановщик "Приключений Шаркбоя и Лавы", серии фильмов "Дети шпионов", а также "Города грехов" и "Алиты: боевого ангела".