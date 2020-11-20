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Мы можем быть героями - о чем новый сериал Родригеса

20 ноября 2020, 15:15

Роберт Родригез снял целый сериал в стиле Детей шпионов, и его сериал покажет телесервис Netflix.

Мы можем быть героями
Мы можем быть героями / Netflix

Netflix выпускает новый сериал от Роберта Родригеса стиле Детей шпионов.

Сериал "Мы можем быть героями" выйдет на Netflix 1 января 2021.

Роберт Родригес стал шоуранером нового сериала, и порадует поклонников картиной в своем фирменном стиле.

Новый сериал "Мы можем быть героями" расскажет о том, как всех взрослых супергероев, защищающих Землю, похитили таинственные инопланетяне. Пришельцы среди прочих забрали Маркуса Морено, дочь которого, Мисси, решила отправиться на поиски отца.

Для этого она объединилась с другими детьми супергероев, в том числе с дочерью Шаркбоя и Лавы.

Мы можем быть героями - актеры и роли

К роли Лавы вернулась Тейлор Дули, которая сыграла супергероиню в Приключениях Шаркбоя и Лавы, в то время как роль Шаркбоя вместо Тейлора Лотнера исполнил Джеффри Дж. Дашнау ( из Детей шпионов).

  • Приянка Чопра
  • Кристиан Слейтер
  • Я-Я Госселин
  • Акира Акбар
  • Хэйли Рэйнхарт
  • Энди Уокен
  • Эндрю Диас
  • Педро Паскаль
  • Сон Кан
  • Бойд Холдбрук
  • Хала Финли
  • Исайя Расселл-Бэйли
  • Лотус Блоссом
  • Лайон Дэниэлс
  • Натан Блэйр
  • Вивиен Лайра Блэйр
  • Адриана Барраса
  • Бриттани Перри-Расселл
  • Кристофер Макдоналд
  • Дж. Куинтон Джонсон
  • Дилан Хенри Лау

Мы можем быть героями на Netflix - новый трейлер смотреть:

Режиссером и шоуранером сериала "Мы можем быть героями" выступил единолично Роберт Родригес, постановщик "Приключений Шаркбоя и Лавы", серии фильмов "Дети шпионов", а также "Города грехов" и "Алиты: боевого ангела".

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