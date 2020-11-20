Мы можем быть героями - о чем новый сериал Родригеса

Мы можем быть героями / Netflix

Netflix выпускает новый сериал от Роберта Родригеса стиле Детей шпионов.

Сериал "Мы можем быть героями" выйдет на Netflix 1 января 2021.

Роберт Родригес стал шоуранером нового сериала, и порадует поклонников картиной в своем фирменном стиле.

Новый сериал "Мы можем быть героями" расскажет о том, как всех взрослых супергероев, защищающих Землю, похитили таинственные инопланетяне. Пришельцы среди прочих забрали Маркуса Морено, дочь которого, Мисси, решила отправиться на поиски отца.

Для этого она объединилась с другими детьми супергероев, в том числе с дочерью Шаркбоя и Лавы.

Мы можем быть героями - актеры и роли

К роли Лавы вернулась Тейлор Дули, которая сыграла супергероиню в Приключениях Шаркбоя и Лавы, в то время как роль Шаркбоя вместо Тейлора Лотнера исполнил Джеффри Дж. Дашнау ( из Детей шпионов).

Приянка Чопра

Кристиан Слейтер

Я-Я Госселин

Акира Акбар

Хэйли Рэйнхарт

Энди Уокен

Эндрю Диас

Педро Паскаль

Сон Кан

Бойд Холдбрук

Хала Финли

Исайя Расселл-Бэйли

Лотус Блоссом

Лайон Дэниэлс

Натан Блэйр

Вивиен Лайра Блэйр

Адриана Барраса

Бриттани Перри-Расселл

Кристофер Макдоналд

Дж. Куинтон Джонсон

Дилан Хенри Лау

Мы можем быть героями на Netflix - новый трейлер смотреть:

Режиссером и шоуранером сериала "Мы можем быть героями" выступил единолично Роберт Родригес, постановщик "Приключений Шаркбоя и Лавы", серии фильмов "Дети шпионов", а также "Города грехов" и "Алиты: боевого ангела".