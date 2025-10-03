Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская нашла свою роль.

https://glavred.info/movies/natalya-sumskaya-prinyala-vazhnoe-reshenie-chto-ona-sdelala-10703693.html Ссылка скопирована

Наталья Сумская - новая роль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Кратко:

Евгений Таллер снимает новый фильм

Как он уговорил Наталью Сумскую на участие

Известный украинский режиссер Евгений Таллер рассказал, как уговорил Наталью Сумскую сняться в своем фильме.

На проекте "Ранок у великому місті" Евгений также рассказал о гонораре знаменитости. Сейчас он снимает комедийный фильм, где появятся много знаменитостей: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Алеся Жураковская.

видео дня

"Мы никого не уговаривали. Я лично ездил и общался и с Адой Николаевной, и с Алесей Жураковской. А насчет Натальи Сумской — это волшебство и магия. На самом деле мы долго общались, она долго думала, соглашаться ли. Но мы сошлись на том, что я ей пообещал, что я буду ее слышать на всех этапах", — поделился продюсер.

Кстати, Евгений Таллер отметил, что есть артисты, которым он платит тысячу долларов за рабочую смену и он снимает картину за свой счет.

Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Есть, конечно, те, кому платили тысячу долларов за смену. Мне хочется, чтобы наша сфера росла до таких масштабов, чтобы тысяча долларов не звучала как что-то невероятное. Бюджет фильма — как у среднестатистической украинской комедии. Это мои личные средства!" — добавил продюсер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред