Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Известный украинский режиссер Евгений Таллер рассказал, как уговорил Наталью Сумскую сняться в своем фильме.
На проекте "Ранок у великому місті" Евгений также рассказал о гонораре знаменитости. Сейчас он снимает комедийный фильм, где появятся много знаменитостей: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Алеся Жураковская.
"Мы никого не уговаривали. Я лично ездил и общался и с Адой Николаевной, и с Алесей Жураковской. А насчет Натальи Сумской — это волшебство и магия. На самом деле мы долго общались, она долго думала, соглашаться ли. Но мы сошлись на том, что я ей пообещал, что я буду ее слышать на всех этапах", — поделился продюсер.
Кстати, Евгений Таллер отметил, что есть артисты, которым он платит тысячу долларов за рабочую смену и он снимает картину за свой счет.
"Есть, конечно, те, кому платили тысячу долларов за смену. Мне хочется, чтобы наша сфера росла до таких масштабов, чтобы тысяча долларов не звучала как что-то невероятное. Бюджет фильма — как у среднестатистической украинской комедии. Это мои личные средства!" — добавил продюсер.
О персоне: Наталья Сумская
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
