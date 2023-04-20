УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

О чем нельзя было говорить раньше: премьера спецпроекта Комарова "Год. За кадром" на 1+1

Анна Подгорная
20 апреля 2023, 15:15 обновлено 20 апреля, 15:15
36
Цикл эксклюзивных интервью, которые не попали в проект "Год", покажут уже на следующей неделе.
Спецпроект Дмитрия Комарова " Год. За кадром"
Спецпроект Дмитрия Комарова "Год. За кадром" / Пресс-служба

28 апреля в 21.45 на канале 1+1 Украина состоится премьера спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За Кадром".

В нем журналист покажет полные версии интервью с влиятельными военными руководителями Украины и раскроет еще больше до сих пор неизвестных подробностей, о которых нельзя было говорить ранее.

"В фильм "Год" попала часть отснятого материала. Что-то не вошло из соображений безопасности, а что-то - просто не уместилось в хронометраж. Как журналист я понимаю ценность этих материалов. Если в мирные времена интервью военного руководства государства быстро теряют актуальность, то во время войны каждое слово и каждый ответ запечатлевается в истории. Моя обязанность показать эти интервью полностью. И теперь это уже можно сделать", - прокомментировал Дмитрий Комаров.

видео дня

В проекте покажут полные версии интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, председателем ГУР Кириллом Будановым, министром обороны Алексеем Резниковым, главой Службы безопасности Василием Малюком, а также Президентом Владимиром Зеленским.

Как удалось организовать такое интервью с Президентом? Что может заставить Кирилла Буданова плакать? Как Алексей Резников летал в Беларусь на переговоры с Россией, понимая, что может не вернуться? Эти и другие ответы зрители услышат из первых уст в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Не пропустите премьеру 28 апреля в 21:45 на 1+1 Украина.

Авторский проект "Год" Дмитрия Комарова стал самым обсуждаемым документальным проектом за последний год. Упоминания о нем появлялись в самых известных изданиях мира: The Times, Daily Mail, The independent, New York Post, The Telegraph и других. Премьера, которая состоялась в годовщину полномасштабного вторжения на 1+1 Украина, получила высокие рейтинги. Общая доля телесмотрения на телеканале 1+1 Украина и в марафоне Единые новости составила 26,6% по аудитории 18-54 (50+) и 24,5% по аудитории 4+ (50+). Охват-1,77 млн по аудитории 4+ (50+) и 712 тысяч зрителей по аудитории 18-54 (50+). На YouTube фильм посмотрели более 13 миллионов раз. Проект был переведен на английский, испанский, португальский и французский языки. Недавно Дмитрий Комаров сообщил, что продолжается работа над переводами на другие языки.

война в Украине шоу-бизнес Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным - Столтенберг

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным - Столтенберг

15:29 Украина
"Будет межведомственная группа": бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатора

"Будет межведомственная группа": бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатора

14:59 Мир
Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войны

Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войны

14:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:36

5 школьных загадок, которые ставят в тупик даже самых умных взрослых

15:29

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным - СтолтенбергВидео

15:17

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

15:15

О чем нельзя было говорить раньше: премьера спецпроекта Комарова "Год. За кадром" на 1+1Видео

15:05

Сыр сулугуни: не только вкусный, а и мощный защитник сердца и иммунитета

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:59

"Будет межведомственная группа": бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатораВидео

14:41

Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войныВидео

14:34

Падение метеорита в Киеве: стало известно, почему небо стало зеленымВидео

14:29

"Европейских солдат и современных истребителей в Украине не будет": в ФРГ ошарашили заявлением о войнеВидео

Реклама
14:15

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

14:02

"Истории Украины: восстановление правды" - на 1+1 Украина стартуют вечера документальных фильмовВидео

13:44

Революция в России неизбежна, если верхушка не отстранит Путина от власти – Аббас ГаллямовВидео

13:35

День ангела в мае 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

13:11

Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщинВидео

13:10

Как избавиться от личинок майского жука, пока они не уничтожили урожай

13:09

Даша Астафьева потеряла голос после сложной операции и не может вернуться на сцену

12:55

Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассекретила роман с политиком и показала их домашнее фото

12:45

Кличко и Генсек Конгресса региональных властей Совета Европы подписали Меморандум о сотрудничестве

12:43

Россия сменит тактику ракетных ударов, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ – ГУРВидео

12:39

Жил в юрте, но пытался унизить Обаму: ВСУ ликвидировали самоуверенного земляка Шойгу

Реклама
12:25

Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

12:16

Jah Khalib, который прятался в киевском бомбоубежище, встал на сторону России

12:07

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник на донецкое направление

12:02

Овощи будут сладкими, а цветы - станут долго цвести: как применять молоко в саду и огородеВидео

11:49

Гороскоп на завтра 21 апреля 2023: Тельцам – манипуляции, Ракам - романтикаВидео

11:49

"Остался месяц-два максимум": онколог дал Заворотнюк неутешительный прогноз

11:41

Свержение Путина и преемник Медведев: эксперт объяснил, почему диктатор вцепится во властьВидео

11:40

Головоломка, которая "подчинится" только гениям: нужно найти спрятанную зубную щетку за 7 секунд

11:30

"Путин станет никем, его порвут на части": политолог сказал, когда рухнет режим в РФВидео

10:57

Скандал водителя и полицейских: депутат Слюсар заявил, что с патрульными ссорилась его бывшая жена

10:45

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в КиевВидео

10:16

"Сбили спутник Притулы?": сеть взорвалась мемами после странных вспышек в Киеве

10:06

Как варить рассыпчатый рис: 4 правила пушистого и пышного блюда

10:02

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – BloombergВидео

09:58

Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

09:48

Врачи не знают, как лечить рак Путина: в Сети пишут, что диктатору отменили основной препарат

09:34

Контрнаступление и ложные ожиданиямнение

09:18

Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-БеловаВидео

09:00

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас ГаллямовЭксклюзив

08:56

Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

Реклама
08:56

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

08:53

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – КличкоВидео

08:18

Гороскоп на сегодня 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

08:02

В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

07:53

Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территорииВидео

07:52

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

07:48

Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

07:19

Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – ЗеленскийВидео

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицейВидео

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять