О чем нельзя было говорить раньше: премьера спецпроекта Комарова "Год. За кадром" на 1+1

Цикл эксклюзивных интервью, которые не попали в проект "Год", покажут уже на следующей неделе.

Спецпроект Дмитрия Комарова "Год. За кадром" / Пресс-служба

28 апреля в 21.45 на канале 1+1 Украина состоится премьера спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За Кадром".

В нем журналист покажет полные версии интервью с влиятельными военными руководителями Украины и раскроет еще больше до сих пор неизвестных подробностей, о которых нельзя было говорить ранее.

"В фильм "Год" попала часть отснятого материала. Что-то не вошло из соображений безопасности, а что-то - просто не уместилось в хронометраж. Как журналист я понимаю ценность этих материалов. Если в мирные времена интервью военного руководства государства быстро теряют актуальность, то во время войны каждое слово и каждый ответ запечатлевается в истории. Моя обязанность показать эти интервью полностью. И теперь это уже можно сделать", - прокомментировал Дмитрий Комаров.

В проекте покажут полные версии интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, председателем ГУР Кириллом Будановым, министром обороны Алексеем Резниковым, главой Службы безопасности Василием Малюком, а также Президентом Владимиром Зеленским.

Как удалось организовать такое интервью с Президентом? Что может заставить Кирилла Буданова плакать? Как Алексей Резников летал в Беларусь на переговоры с Россией, понимая, что может не вернуться? Эти и другие ответы зрители услышат из первых уст в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Не пропустите премьеру 28 апреля в 21:45 на 1+1 Украина.

Авторский проект "Год" Дмитрия Комарова стал самым обсуждаемым документальным проектом за последний год. Упоминания о нем появлялись в самых известных изданиях мира: The Times, Daily Mail, The independent, New York Post, The Telegraph и других. Премьера, которая состоялась в годовщину полномасштабного вторжения на 1+1 Украина, получила высокие рейтинги. Общая доля телесмотрения на телеканале 1+1 Украина и в марафоне Единые новости составила 26,6% по аудитории 18-54 (50+) и 24,5% по аудитории 4+ (50+). Охват-1,77 млн по аудитории 4+ (50+) и 712 тысяч зрителей по аудитории 18-54 (50+). На YouTube фильм посмотрели более 13 миллионов раз. Проект был переведен на английский, испанский, португальский и французский языки. Недавно Дмитрий Комаров сообщил, что продолжается работа над переводами на другие языки.