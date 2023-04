Проект "Рік" о российско-украинской войне Дмитрия Комарова вышел на четырех иностранных языках

Правду о зверствах российских оккупационных войск теперь сможет увидеть и услышать весь мир.

https://glavred.info/movies/proekt-rik-o-rossiysko-ukrainskoy-voyne-dmitriya-komarova-vyshel-na-chetyreh-inostrannyh-yazykah-10462762.html Ссылка скопирована

Дмитрий Комаров на съемках проекта о российско-украинской войне "Рік" / Пресс-служба

Авторский документальный проект "Рік" Дмитрия Комарова, громкая премьера которого состоялась на телеканале 1+1 Украина, отныне доступен на английском, на испанском, на португальском и на французском языках. Их уже можно посмотреть на международных каналах Мира наизнанку в YouTube. Дмитрий Комаров рассказал, что команда продолжает работать над профессиональным дубляжем, и вскоре проект будет доступен и на других иностранных языках. Журналист и автор проекта призвал рассылать ссылки своим друзьям и знакомым за рубежом. Дмитрий уверен - так мы сможем напомнить всему миру, что война в Украине продолжается, и снова пробудить чувство солидарности с нашим государством. "Не секрет, что люди, которые живут в других странах и не видят войну каждый день, уже не чувствуют того, что было в феврале 2022. Это так называемый синдром усталости из-за войны. Пересмотрев проект "Рік", зритель за короткое время сможет снова вернуть эти ощущения. Увидеть правду и ощутить то, что происходит в Украине. Что это жестокая война без правил со стороны РФ. Война, в которой более всего страдают мирные люди. И об этом нельзя забывать", - написал Дмитрий Комаров на своей странице в соцсети. Ссылку на проект на разных иностранных языках он добавил в своем телеграм-канале.

Напомним, премьера проекта "Рік" состоялась 24 февраля на канале 1+1 Украина и в эфире общенационального марафона. "Рік" стал чрезвычайно резонансным не только в Украине, но и в мире. Только на YouTube проект посмотрели более 13 миллионов раз. Отрывки эксклюзивных интервью цитировали самые известные издания мира - The Times, Daily Mail, The Independent, New York Post, The Sun, Newsweek и другие. В фильм "Рік" вошли репортажи Дмитрия Комарова из горячих точек, уникальные и редкие кадры только что деоккупированных городов, а также эксклюзивные интервью с Президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем ГУР Кириллом Будановым, генералом Александром Сырским.