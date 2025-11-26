Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки звездных участников благотворительных 'Танцев со звездами'

"Танцы со звездами" на 1+1 Украина объявили вторую тройку участников благотворительного предновогоднего спецвыпуска.

"Танцы со звездами" на 1+1 Украина / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Популярное шоу "Танцы со звездами" на 1+1 Украина, которое возвращается в этом году в формате особого благотворительного предновогоднего выпуска под лозунгом "Движение к жизни", объявило вторую тройку звездных участников.

Накануне в закрытом телеграм-канале "Танцы со звездами. Рух до життя" объявили трех новых участников, которые выйдут на паркет этого особого эфира:

KOLA - известная украинская артистка, автор и исполнительница собственных песен, участница "Голоса страны", чьи песни стали голосом военного времени. Артистка дважды собрала Дворец Спорта с уникальными шоу. Ранее она была частью проекта "Танцы со звездами" в другой роли, а в этом сезоне впервые выходит на паркет как звездная участница.

"Я очень счастлива, что у меня есть возможность воплотить мечту, и наконец выйти на паркет! У меня очень крутой партнер, готовим номер, который запомнится зрителю, это очень сложный танец, поэтому волнение присутствует. Ожидаю, что мы все с вами кайфонем. До встречи на паркете",- рассказывает KOLA.

"Танцы со звездами" на 1+1 Украина / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Павел Текучев - украинский актер, который стремительно заявил о себе благодаря ярким ролям в сериале "Обратное направление" на телеканале 1+1 Украина и романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж". Он отличается природной харизмой и умением создавать живых, убедительных персонажей.

Натали Солоник – телеведущая, лицо проекта "Ближе к звездам" на ТЕТ, который с теплотой и вдохновением рассказывает о жизни любимых звезд. Мама троих детей и менторша благотворительного проекта "Сверши Мечту" – в котором делают хорошие дела для детей, нуждающихся в поддержке.

"Я просмотрела почти все сезоны Танцев со звездами, и даже не могла представить, что однажды выйду на этот паркет сама. Эта мечта жила во мне давно, и я до сих пор не могу поверить, что она сбылась. Когда мне предложили поучаствовать – я не колебалась ни минуты. Мой ответ был однозначным: да, да и еще раз да!

В такие непростые времена для нашей страны для меня большая честь быть частью проекта, объединяющего людей и делающего важное дело ради наших защитников и защитниц. Каждый донат, каждый голос – это реальная помощь борющимся за наше будущее. Я горжусь тем, что могу выходить на танцплощадку вместе с коллегами ради этой общей цели.Особенно ценю то, что "Танцы со звездами" дают шанс родившимся во время войны артистам проявить себя и подарить хоть немного радости людям в это непростое время. Для меня это огромная ответственность и в то же время безграничное вдохновение", – рассказывает Наталья Солоник.

Напомним, что цель спецпроекта "Танцы со звездами. Движение к жизни" не только подарить украинцам свет и надежду на новогодние праздники, но и помочь собрать средства для тех, кто приближает нашу победу каждый день. В этом году проект объединил силы с Superhumans Center – инновационным украинским центром военной травмы, собирающим средства на прицельную эвакуацию раненых военных. Все, кто присоединится к сбору, фактически внесут вклад в чью-то спасенную жизнь.Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке: https://payment-page.charge-auth.com/charity/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F:_Superhumans/jAKyPbD

Уже известны первые шесть участников проекта – все остальные имена сначала станут известны эксклюзивно в закрытом телеграмм-канале "Танцы со звездами. Движение к жизни", доступ к которому можно получить за донат от 500 грн для Superhumans Center. На канале: бэкстейджи, розыгрыши, эксклюзивы и все инсайды по подготовке к шоу.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" – Superhumans Center.

Информационный партнер – Viva!

