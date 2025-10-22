Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

Александр Рудинский поражает развитием своей карьеры.

Александр Рудинский поразил своим опытом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Рудинский, depositphotos.com/

Кратко:

Александр Рудинский снялся в сериале "Агентство"

С кем он был на одной съемочной площадке

Украинский известный актер Александр Рудинский уже неоднократно снимался в иностранных фильмах и получил премию BAFTA за роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага".

Как стало известно из интервью актера, он имел опыт съемок с актером Ричардом Гиром. Александр снялся в сериале "Агентство", продюсером которого стал Джордж Клуни.

Александр Рудинский / фото: instagram.com, Александр Рудинский

"По сюжету моя линия разворачивается в Украине, а герои Ричарда Гира и Майкла Фассбендера дают нам задачи из Лондона. Так что в кадре мы не пересекались – только на площадке или вне ее. Но было приятно, что именно украинская линия завершает первый сезон – это важный момент и для меня, и для всей команды", - сказал Рудинский.

Александр Рудинский / фото: instagram.com, Александр Рудинский

Также он подчеркнул, что это был незабываемый опыт и считает его одним из лучших в своей жизни и чувствует себя настоящим счастливчиком.

Последние новости кино и ТВ

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Рудинский Рудинский – актер театра и кино. Родился в Николаеве в 1996 году. С 2018 года работает в киевском Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. За роль Калигулы в одноименном спектакле украинского режиссера Ивана Урывского получил премию как лучший молодой актер на Международном театральном фестивале MESS в Сараево. Рудинский стал узнаваемым после выхода телесериала "Первые ласточки", в котором сыграл одну из главных ролей. В 2024 году сыграл в сериале Джоржа Клуни "Агентство" и сериале от Netflix "Декамерон".

