Второй раз два года: звезду фильмов Один дома обвинили в изнасиловании

Девин Рэтрей обвинен в изнасиловании / imdb.com

Американский актер и музыкант Девин Рэтрей оказался в центре скандала - 45-летний артист обвинен в изнасиловании. Инцидент произошел в сентябре 2017 года, в нью-йоркской квартире звезды фильмов Один Дома. Об этом сообщает CNN.

Лиза Смит, давняя подруга Рэтрея, в компании своего брата, актера и еще нескольких приятеле отдыхала в его квартире на Манхэттене. Девин угостил ее напитком, после чего она почувствовала ужасную усталость, и затем ее сознание отключилось.

Девушка утверждает, что пришла в себя несколькими часами позже, когда гости ушли. Она не могла пошевелиться, однако чувствовала все, что делал с ней Рэтрей. Смит предполагает, что актер подсыпал ей наркотики в напиток, и, воспользовавшись ее беспомощностью, овладел ею.

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Полиция долго не давала делу ход, однако после того, как Девин был обвинен его девушкой в домашнем насилии в декабре 2021 года, преступления актера привлекли к себе повышенное внимание.

Сам Рэтрей все отрицает. После обвинения в домашнем насилии, его выпустили под залог в 25 тыс. долларов. Похоже и сейчас актер рассчитывает выйти сухим из воды.

Ранее стало известно, что канадский актер, звезда популярного сериала Ривердейл был признан виновным в убийстве - застрелил свою мать и планировал покушение на Джастина Трюдо.

Также в изнасиловании двух женщин был обвинен Крис Нот - Мистер Биг или Мужчина мечты из культового сериала Секс в большом городе.

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