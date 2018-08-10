«Слава Украине, товарищи!»: как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

10 августа 2018, 06:57

Декоммунизация – это лишь полумера. Украине нужна масштабная десоветизация во всех сферах.

Порошенко, парад
Петр Порошенко на параде / president.gov.ua

Очень скоро на военном параде в честь Дня Независимости главнокомандующий обратится к военным: «Слава Украине!». Ему ответят: «Героям слава!» Затем новое обращение пойдёт в войска и будет закреплено официально, станет уставным. Оно заменит советскую форму: «Здравия желаю!» и «Здравствуйте, товарищи!» - такова инициатива главкома, он же – президент Украины Пётр Порошенко.

Соцсети уже обрадовались очередному этапу декоммунизации и десоветизации. А ведь рано, господа, вернее – панове.

Читайте такжеВолодимир В'ятрович: Росіяни завжди ставились до українців зверхньо та вважали їх туземцямиУхо уже который год режет как раз не фраза «здравия желаю», а слово, которое следует за ним – «товарищи». Вот подумайте сами: к кому обращается министр обороны Степан Полторак? К Верховному Главнокомандующему. Если раньше было кондовое: «Бажаю здоров`я, товаришу Головнокомандувач!», то теперь это будет звучать так: «Слава Україні, товаришу Головнокомандувач!» И так далее, от старшего чина к младшему. Суть не в том, как обращаться. Вопрос – к кому: к товарищам офицерам или всё-таки к господам? Что по-украински звучит очень естественно: «Слава Україні, панове офіцери!»

Но «товариш», который есть даже большим маркером обращения, рождённого в СССР, чем «здравия желаю», в армии останется. В полиции, кстати, тоже. «Товарищ майор» не искореним. Хотя бы потому, что слово «господин», то есть – «пан» в украинском варианте, раздражает половину нашей страны. Большую половину, и это, увы, не преувеличение. Нигде в западном направлении к вам не обратятся «товарищ». Вообще эта форма прижилась и сохранилась разве в Китае. Ещё – в России, как один из форматов духовной и социальной скрепы народа, который упрямо хочет быть советским.

Идеологи Советского Союза сделали вполне невинное слово «товарищ» важным политическим маркером. Им обозначались, прежде всего, члены Коммунистической партии и её «меньшие братья»-комсомольцы.

Учитывая, что через коммунистический союз молодёжи в СССР обязательно проходили все граждане, рождённые после 1917 и до 1977 годов, официально «товарищем» советский человек становился с 14 лет, с момента получения комсомольского билета. А политизация слова вообще уходит корнями в 1912 год. Совершил идеологическую метаморфозу главный певец социализма и защитник угнетённых Максим Горький произведением под названием «Товарищ. Политическая сказка».

Вот несколько цитат. «Животворящее, объединяющее слово: «Товарищ!» звучало среди лживых слов настоящего как радостная весть о будущем, о новой жизни». Или такой прелестный пассаж: «Проститутка, еще вчера полуголодное животное, тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо придет к ней и грубо купит подневольные ласки за мелкую монету, слышала слово это, но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить его. К ней подходил человек, каких она не встречала до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей языком близкого: «Товарищ!»  По Горькому, это слово давало отверженным, представителям социального дна и вообще – малообеспеченным слоям населения радость приобщения к великой семье трудящихся всего мира .

Читайте такжеГлавный вывод из скандала вокруг хорватского "Слава Украине!"Первоначальное, не политическое значения «товарища» уничтожено навсегда. Потому категорически, даже преступно неправы те, кто доказывает: подобное обращение, прежде всего – в войсках, есть давними казацкими традициями. Мол, ещё Николай Гоголь в «Тарасе Бульбе» устами своего главного, а нашего – национального героя рассуждал о важности товарищества. При этом забывается: нигде у Гоголя нету упоминания о том, что к полковнику Бульбе обращаются «товарищ». Да и гетману Богдану Хмельницкому никто и никогда не обращался так. Опять вспоминаем «пана» или «друга» - но никак не «товарища гетмана».

Возвращаясь к нашей теме, оставляем открытым вопрос – к кому украинские военные вскоре будут обращаться «Слава Украине»? К товарищам офицерам – или все-таки к панам? Этот самый «пан» является главным жупелом по двум причинам. Первая – странная, но она есть: дескать, панами всегда были поляки, поляки гнобили украинцев и вообще, надо искать своё. Вторая – более понятная, уже описанная выше: «пан» или «господин» подчёркивает социальное неравенство. Нет у нас ни панов, ни господ, особенно в армии. Закрадывается подозрение, что подобное новшество – не реформа, а механическая замена одного словосочетания на другое. Тогда как настоящая реформа, прежде всего, меняет суть вопроса, только после этого начинает работать.

Декоммунизацией недовольны многие, даже те, кто не застал октябрят, пионеров и комсомола. Стандартное объяснение: «Как не было асфальта на улице Ленина, так и нету его на улице Бандеры». Однако дело не в асфальте, а в том, как воспринимать окружающий мир. Лично у меня есть стойкая уверенность: носи улица Ленина своё историческое название, сегодня на ней был бы асфальт. Потому что город, в котором есть эта улица, не был бы советским. Вот почему декоммунизация – полумера. Украине нужна масштабная десоветизация во всех сферах. Решительная зачистка обращения «товарищ» в силовых структурах, от армии до полиции – важный элемент.

Между носителями «товарища» и «пана» конфликт не лексики, а мировоззрения. Смысловой, социальный, даже культурный. Если мы услышим на параде: «Слава Україні, товариші офіцери!», потерпим сокрушительное поражение. К «товарищам» никогда не обращались так. За «Слава Україні!» товарищи сажали, судили и гноили в лагерях. Потому хотелось бы понять полный вариант обращения украинских военных друг к другу уже сейчас.

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обращение Андрей Кокотюха Слава Украине
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