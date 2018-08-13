Когда Путин освободит Сенцова?

Акция в поддержку Олега Сенцова в Одессе / фото: dumskaya.net

Французский президент Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним варианты освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Эту информацию мы получили от пресс-службы Елисейского дворца. В аналогичном сообщении пресс-службы Кремля относительно разговора двух президентов ни одного упоминания об Олеге Сенцова нет. С российской стороны информацию о том, что во время разговора двух президентов затрагивалась тема Сенцова, дополнительно подтвердил только Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

Читайте такжеМоскве было бы проще, если бы Сенцова не существовалоПри этом французской стороне пришлось признать, что российский президент не отреагировал на предложения коллеги. Елисейский дворец подчеркнул, что Путин «пообещал дать ответ и в кратчайшие сроки сообщить о состоянии здоровья господина Сенцова». Но состояние здоровья украинского узника на 90-й день голодания и так очевидно для Макрона. Французскому лидеру нужна от Путина не информация, ему нужен освобожденный Сенцов.

А Путин не просто не хочет освобождать украинского режиссера. Ему важно доказать, что он не принимает решений под давлением. Это - один из главных принципов путинского президентства. Именно поэтому Путин, например, задерживал отставки чиновников, по которым уже было принято решение - если этих отставок требовало общественное мнение. И сейчас тот же принцип применяется к Сенцову или к Балуху. «Давят» на российского президента своим голоданием - значит, должны сидеть. Можно даже добавить срок заключения.

Президент Макрон выходит из других предпосылок. Его, как руководителя цивилизованной страны, беспокоит жизни человека. Макрон не может не считаться с общественным мнением Франции, требованием французских интеллектуалов. Но Путин не связан никаким общественным мнением. С требованиями немногочисленной оппозиции он не считается. Для рядовых представителей российского общества никакого Сенцова просто не существует. Да и само это общественное мнение отзывается только на социальные вопросы. Связывать в единое целое ухудшение собственной жизни и агрессивную политику власти россияне не желают.

Читайте такжеОлег Сенцов уже победил КремльПоэтому выслушивать требования западных лидеров об освобождении Сенцова для Путина - скорее, досадная необходимость. Ему нужно демонстрировать, что он продолжает быть партнером для западных коллег. Нужно обсуждать текущие проблемы - скажем, ситуацию в Сирии. Ради этого он готов терпеть вопросы о Сенцове и даже пообещать проинформировать о состоянии здоровья заключенного. Не более того.

Именно поэтому вопрос о том, когда Путин освободит Сенцова, остается риторическим. Российский президент не собирается никого освобождать, если только не видит в этом политической выгоды и возможности дестабилизации врага. Я убежден, только этими простыми категориями он и мыслит - а вовсе не категориями жизни, смерти и чести.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода