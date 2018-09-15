Кремль пошел на эскалацию: к чему нужно готовится Украине

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

15 сентября 2018, 10:32

В ближайшие месяцы обстановка на Азовском море может ещё больше обостриться.

Путин, Кремль

В эти дни Украина вступает в период серьезных вызовов. И связано это не только и не столько с фактическим стартом президентской кампании, но и серьезным внешнеполитическим переформатированием. После убийства террористического главаря т.н. ДНР Александра Захарченко Кремль пошёл на серьезную эскалацию и грубое нарушение минских соглашений, назначив дату "выборов" в ДНР и ЛНР на 11 ноября 2018 года. Решение это будет иметь намного более глубинные последствия, чем кажется на первый взгляд.

Вкупе с разоткровенничавшимся не в меру Константином Затулиным, который признал, что Донбасс намного более украинизирован, чем Крым, и с его дальнейшей оккупацией Читайте такжеПутин больше "не тянет": как в Кремле мечтают о смене властибудут проблемы. По мнению Затулина, ни много ни мало "Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной... само возвращение в этом статусе... станет катализатором цепной реакции федерализации Украины".

Если к этому прибавить откровения воспрявшего от сна Зюганова, который на днях потребовал от Кремля включить ДНР и ЛНР в состав РФ, если дожать Украину не получится, по всему выходит, что основные усилия Кремля в ближайшие месяцы будут направлены, вместе с неограниченными медийными, финансовыми и другими ресурсами направлены на достижение благоприятного для себя исхода президентских и парламентских выборов. Собственно, об этом же в декабре 2017 года предупреждал в своём прогнозе по российскому вмешательству в украинские выборы директор Национальной разведки США День Коутс.

В таких условиях украинская политическая элита, по крайней мере, её патриотическая часть, обязана стать центром политической стабильности. Особенно с учетом явного намерения Кремля пойти на эскалацию обстановки накануне и непосредственно в момент избрания главы страны. Перед глазами пример США, при всей своей мощи оказавшихся уязвимыми перед российской гибридной агрессией в момент выбора президента в ноябре 2016 года. И из-за этого вынужденных расхлебывать последствия российского вмешательства до сегодняшнего дня. 

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымДля всех по-настоящему украинских кандидатов нет и не может быть компромисса в вопросах территориальной целостности и неминуемой деоккупации Крыма и Донбасса, языка, укрепления армии и спецслужб, европейского и евроатлантического выбора, единой автокефальной православной церкви.

Все, что не вписывается в эти рамки, является частью кремлёвских разводок, ставящих в конечном итоге цель демонтажа украинской государственности. Об этом предельно ясно выразился в своём интервью тот же Затулин. Как и о том, что Россия в 2014 году ошиблась, не оккупировав Мариуполь. Нужно быть готовым к тому, что в ближайшие месяцы может ещё больше обостриться обстановка на Азовском море, целью которой будет заставить прийти Украину к соглашению о возобновлении поставок пресной воды в оккупированный Крым. Все это должно заставить ориентированную на интеграцию в ЕС и НАТО часть элиты выставить "красные флажки" для любых возможных компромиссов, предшествующих выбору президента и новой Верховной Рады.

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Кремль Александр Захарченко Тарас Березовец
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