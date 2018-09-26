Это наша корова и мы ее доим: как УПЦ МП экзархов из Киева выгоняла

Синод УПЦ МП

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата потребовал у эрзархов (язык сломать можно с этими терминами церковными) Вселенского патриарха покинуть ее каноническую территорию. Это они про Украину, если что.

Прямо так и говорят – это наша корова и мы ее доим. Наша территория. Застолбили тут мы ее. А вы из другого района. Валите к себе. А то мы с пацанами соберемся и наваляем вам. Потому что мы с пацанами порешили, что тут наша территория. Каноническая. Без базара. По всем канонам пацанским мы тут правим. Это на последней стрелке местной братвы порешали. Можете спросить у нашего пахана, Кирилла Православного. Он за базар отвечает. Перед самим Вовой Ботоксом.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦА кто хочет тут торговать, должен нам башлять. И то только с нашего разрешения. Чужие тут не ходят. И мы слов на ветер не бросаем. Это со всем кротостью христианской заявляем. И истовой христианской духовностью, от веры крепкой идущей. А кто не верит в нашу доброту и добродетель, получит по шапке. Без базара. Мы не новички в этом деле. В Константинополе вашем, где бы он ни был, тоже шпили имеются. На посмотреть. Мы и друзьям посоветуем. Так что не играйтесь в нашей песочнице. Канонической. Без базара.

И все в этой истории хорошо. Кроме людей. Которые живут на канонической территории. Ведь они тоже принадлежат пацанам. Из канонического патриархата. Без базара. И без права выбора.