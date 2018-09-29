Путин открыл против Украины второй фронт

Орбан и Путин / Фото: Википедия

То, что Россия финансово стимулирует венгерские власти атаковать Украину везде и как только можно, заметно невооруженным глазом. А если повнимательней присмотреться, то можно понять, почему в качестве союзника для открытия "второго фронта" русские выбрали именно Венгрию. И подумать о том, какие у них дальнейшие совместные планы. И как нам против этих планов бороться.

У венгров есть проблема – синдром потерянной империи. Воспоминания о великой Венгрии живут в большей части населения в разных формах. Этим пользуются власти во главе с Виктором Орбаном. Используя патриотические лозунги, он пытается скрыть проблемы с экономикой, которая находится далеко не в лучшем положении в Европе. В Читайте такжеКак поставить Венгрию на местоВенгрии самый дорогой бензин в Европе, нет эффективного производства, большая проблема с трудовой миграцией. Замещения населения нет такого как в Чехии или Польше из-за венгерского языка, который очень своеобразный и под силу лишь немногим мигрантам. Поэтому за историями с раздачей венгерских паспортов украинцам частично стоит желание власти влить в страну рабочую силу, которая владеет языком и может хоть как-то вытянуть экономику. Но это только часть подноготной.

Вторая часть состоит в том, что Орбан – такой себе недопутин, он очень любит российского президента, поклоняется ему, видит в нем пример для подражания, поскольку хочет быть таким же авторитарным лидером и по его примеру возрождать великую Венгрию. Венгерским избирателям Путин тоже симпатичен в силу фантомных болей из-за потерянной империи, о которой шла речь выше. "Любят" Путина и сильно коррумпированные венгерские политики, которые получают от России деньги чемоданами.

Все эти факторы привели к тому, что Путин положил на Венгрию глаз. Совпадение интересов и удачное расположение Будапешта способствовали тому, что Путин выбрал "Венгерскую народную республику" для открытия второго фронта против Украины. Читайте такжеАдепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику КремляРазговоры о притеснении венгерского нацменьшинства в Украине, о репрессии против языка, все это – чистый заказ Кремля. Даже если выполнить все требования "ВНР" – гибридного союзника Путина, то все равно найдутся вопросы – не так украинцы вышиванку одели, или не там знак препинания поставили. Орбан получил задание от Путина, и сейчас Венгрия выполняет роль прямого сателлита России, потому как собственного интереса, кроме трудовых мигрантов, у нее особо нет.

Раздача венгерских паспортов в Берегово лишнее тому подтверждение. Венгры вполне могли раздавать их втихаря на своей территории, но они предпочли делать это демонстративно, потому что этого требовала продуманная тактика российских спецслужб - заказчиков всех этих вещей. В Москве уверены, что украинско-венгерским конфликтом им удастся раскачать ЕС. Но это у них вряд ли получится, уж сильно не любят в Европе Орбана и Ко, поскольку эта компания сильно напоминает им Путина с его приспешниками.