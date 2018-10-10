Провалы ГРУшиков многих ставят в ступор, мол, как такое может быть, "когда Суворов в "Аквариуме" писал вон такоооое". Ребята, так это такое было и .... есть. В России просто меняется портрет царя, а больше ничего не меняется. Такое оно и было в 70-80-е годы, и такое оно и осталось. Просто, пока оно такое осталось в РФии, в мире кое что поменялось. Появились камеры на каждом углу, базы данных в открытом доступе, интернет, возможность визуализации каждого шага и миллиарды людей, которые за этой визуализацией внимательно наблюдают. ГРУшники вели себя так, как их учили 40 лет назад. И поступали также. Вот так убивали Петлюру, Бандеру, всяких диссидентов. Приходят пара таких туристов по заданному маршруту и шпилят как сказали не парясь.

И государственная машина России работает в той же матрице. Потому такой разрушительный скрип и лязг.

Никто не верил, что можно так тупо действовать, потому что все привыкли к другому формату другого уклада. Но динозавры они такие. Для них имеет значения величина и вес. Все остальное вторично. Они тупо идут и берут, и пока вы думаете о тайных смыслах, у них все на поверхности. Сказал Путин, что Крым имеет сакральное значение, а сердце разрывается от боли за СССР и вот мы видим картину. Говорил Жириновский в 2014, что Украину надо разделить всем соседям и дал карту раздела и что мы видим спустя 4,5 года? Мы видим, что это были не пустые слова. За этими словами следуют конкретные действия.

В Кремле живут удивительно честные люди, как удивительно честен людоед. Вам честно говорят, что вы пища, а вы честно удивляетесь: "Как так! Я же человек! Меня нельзя жрать!"

А людоед деловито точит нож и смотрит телик даже не посматривая в вашу сторону. Впрочем, разве вы задумываетесь о психологической обстановке в курятнике, когда собрались туда за парой жирных бройлеров?

Пока бройлер живет в матрице бройлера, корова в матрице коровы, а свинья свиньи, они функционально еда. Это же касается и стран с народами.