Россия провернула на Закарпатье отличную спецоперацию

Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

6 октября 2018, 06:56

В истории с раздачей венгерских паспортов не обошлось без "запоребрика".

Паспорт, Венгрия
В Закарпатье жрем то, что замесили сами

По раздаче венгерских паспортов украинцам я поднимал вопрос примерно семь-восемь месяцев назад. Единственная реакция украинской власти на мои публичные выступления и высказывания заключалась в том, что матюкливый мачо господин Москаль пообещал набить мне морду. И это все, на что была способна официальная украинская власть.

Сейчас, простите – "жрем то, что замесили сами". Мы сами позволяли венграм так поступать на нашей территории. Поэтому сейчас как-то неуместно упрекать венгров: "Надо же что они делают!". А то вы 25 лет не знали, что они это делают. Не стройте из себя идиотов!

Я убежден, что вся эта история с раздачей венгерских паспортов украинцам является спецоперацией. Если бы это видео паспорта не попало сейчас в социальные сети, все было бы шито-крыто, и никто бы в очередной раз не обратил бы на это внимания.

Читайте такжеВенгерский пропагандист пригрозил Украине: "Армия Венгрии может дойти до Львова"Почему я убежден, что это была спецоперация? И я убежден, что здесь не обошлось без "запоребрика". Любое государство мира на подобные действия со стороны другого государства на своей территории реагировало бы абсолютно зеркально, соответственно поступков консула. Абсолютно логичным является требование отзыва этого консула.

Если бы это видео не попало в социальные сети, если оно стало доступным исключительно для СБУ и еще каких-то спецслужб, на том бы все и закончилось. Но после того, как оно попало в социальные сети, властные структуры уже просто не могли замалчивать эту ситуацию. Спрогнозировать реакцию Украины было очень просто, она абсолютно логична.

Так же было легко предсказать реакцию Венгрии, поскольку такое ее поведение продолжается не полгода и не год. Это многолетнее системная политика Венгрии в отношении Украины. И сейчас Венгрия в ответ на действия Украины (она же не считает, что она нарушила закон в нашем доме) начинает нас шантажировать: "Мы заблокируем вам продвижения в Евросоюз. Мы заблокируем вам продвижения в НАТО".

Венгрия готовится к развалу Украины

И - поднимается вопрос целесообразности автоматического продления санкций против России. Это - замечательно реализованная спецоперация России.

Сейчас этот призыв Венгрии подхватят еще несколько сателлитов России. И я не знаю, удастся нашим европейским союзникам устоять. Поживем - увидим.

В октябре мы станем свидетелями того, как будут разворачиваться события вокруг возвращения российской делегации в ПАСЕ. Это тоже покажет, как мощное российское лобби - с огромными средствами, коррумпированное до ушей - будет отрабатывать те миллионы или даже миллиарды долларов, которые Россия инвестирует в этих продажных европейских политиков. Решение в Парламентской ассамблее Совета Европы будет очень непростым. Удастся ли европейцам устоять - даже не знаю.

Как Украине не наступить на "крымские" грабли на Закарпатье

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Россия Украина Венгрия Закарпатье Георгий Тука берегово возвращение России в ПАСЕ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:23
Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить
07:19
СМИ узнали, что Ани Лорак разводится с мужем Видео
07:13
"Сколько нужно выпить, чтобы так одеться?": фанаты разнесли наряд Ксении Собчак
06:56
Россия провернула на Закарпатье отличную спецоперацию мнение
06:34
Оскорбляют и унижают: названы самые самовлюбленные знаки Зодиака Видео
06:11
"Десятки тысяч заболевших": Комаровский рассказал о серьезной эпидемии в Украине
05:29
Альбина Джанабаева засветила голую грудь на пикантном фото
04:53
Психолог рассказала о пользе поражений Видео
04:14
"Коровой меня называл!": Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей
03:49
Эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина Видео
03:01
Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей
02:47
"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет Фото Видео
02:20
Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию
01:36
Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких
00:45
В Киеве расстреляли бизнесмена Видео
00:31
В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео Видео
05 октября, пятница
23:56
Путину из США отправили письмо с ядом
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
18:44
Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост Видео
18:21
В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать
17:55
"Прошу прощения у всех, кого подвел": Сенцов сделал первое заявление после прекращения голодовки
17:54
Кристина Орбакайте Видео
17:50
Яценюк призвал Запад занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворцам
17:45
"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве Видео
17:34
У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne
17:17
"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины Видео
16:45
Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну
16:33
В Ровно прямо на ходу загорелся поезд
16:22
"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию Видео
16:20
Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции Видео
16:08
"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием
15:53
Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым Видео
15:51
Яценюк расказал, о чем говорил с "человеком, который поддерживает Украину"
15:28
"Недружественный жест": Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева Видео
15:23
"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOne Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять