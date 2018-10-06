Россия провернула на Закарпатье отличную спецоперацию

В Закарпатье жрем то, что замесили сами

По раздаче венгерских паспортов украинцам я поднимал вопрос примерно семь-восемь месяцев назад. Единственная реакция украинской власти на мои публичные выступления и высказывания заключалась в том, что матюкливый мачо господин Москаль пообещал набить мне морду. И это все, на что была способна официальная украинская власть.

Сейчас, простите – "жрем то, что замесили сами". Мы сами позволяли венграм так поступать на нашей территории. Поэтому сейчас как-то неуместно упрекать венгров: "Надо же что они делают!". А то вы 25 лет не знали, что они это делают. Не стройте из себя идиотов!

Я убежден, что вся эта история с раздачей венгерских паспортов украинцам является спецоперацией. Если бы это видео паспорта не попало сейчас в социальные сети, все было бы шито-крыто, и никто бы в очередной раз не обратил бы на это внимания.

Читайте такжеВенгерский пропагандист пригрозил Украине: "Армия Венгрии может дойти до Львова"Почему я убежден, что это была спецоперация? И я убежден, что здесь не обошлось без "запоребрика". Любое государство мира на подобные действия со стороны другого государства на своей территории реагировало бы абсолютно зеркально, соответственно поступков консула. Абсолютно логичным является требование отзыва этого консула.

Если бы это видео не попало в социальные сети, если оно стало доступным исключительно для СБУ и еще каких-то спецслужб, на том бы все и закончилось. Но после того, как оно попало в социальные сети, властные структуры уже просто не могли замалчивать эту ситуацию. Спрогнозировать реакцию Украины было очень просто, она абсолютно логична.

Так же было легко предсказать реакцию Венгрии, поскольку такое ее поведение продолжается не полгода и не год. Это многолетнее системная политика Венгрии в отношении Украины. И сейчас Венгрия в ответ на действия Украины (она же не считает, что она нарушила закон в нашем доме) начинает нас шантажировать: "Мы заблокируем вам продвижения в Евросоюз. Мы заблокируем вам продвижения в НАТО".

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И - поднимается вопрос целесообразности автоматического продления санкций против России. Это - замечательно реализованная спецоперация России.

Сейчас этот призыв Венгрии подхватят еще несколько сателлитов России. И я не знаю, удастся нашим европейским союзникам устоять. Поживем - увидим.

В октябре мы станем свидетелями того, как будут разворачиваться события вокруг возвращения российской делегации в ПАСЕ. Это тоже покажет, как мощное российское лобби - с огромными средствами, коррумпированное до ушей - будет отрабатывать те миллионы или даже миллиарды долларов, которые Россия инвестирует в этих продажных европейских политиков. Решение в Парламентской ассамблее Совета Европы будет очень непростым. Удастся ли европейцам устоять - даже не знаю.

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