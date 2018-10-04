Как Украине не наступить на "крымские" грабли на Закарпатье

Раздача венгерских паспортов украинцам - это продолжение имперской политики Будапешта. Целью таких действий является создание полулегальных анклавов венгров на территории Украины. Надо отметить, что такую ​​жесткую политику Венгрия применяет не только по отношению к украинцам, но и к своим другим соседям - словакам, румынам, полякам.

Если говорить о ситуации в Закарпатье, то в данном случае венгры с каждым годом все больше будут усиливать свое гуманитарное влияние. И вполне может так случиться, что впоследствии Венгрия начнет осуществлять шаги, способствующие сепаратизму на этих территориях или созданию какой-то культурно-экономической автономии там. Такие риски существуют, они вполне реальны. А выдача венгерских паспортов украинцам - это первый шаг к легализации таких граждан, которые теперь, имея венгерские паспорта, будут венгерскими агентами влияния в Украине и пытаться формировать повестку дня в нашей стране.

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На данный момент первоочередная задача для Будапешта - не аннексия Закарпатья, а получение определенной культурной автономии. Это попытка добиться какого-то специального статуса и особых условий для этих территорий с сохранением их в составе Украины, но при этом с существенным усилением своих позиции здесь.

Читайте такжеВенгрия готовится к развалу УкраиныА вот это уже может стать основой для следующего шага Будапешта: это может быть сепаратизм, отделение территории, какие-то специальные экономические условия, федерализация и тому подобное.

В любом случае, венгры будут ждать более благоприятных для них условий. Такими условиями могут стать углубление дезинтеграционных процессов в Украине, реваншизм и другие.

Риски для Украины очень серьезные, и правительство должно жестко реагировать на такое поведение. Но сейчас эта реакция довольно сонная и вялая. И это может иметь серьезные последствия для нас.

НАТО и ЕС, конечно, могут выразить четкую позицию относительно действий Венгрии. Но не стоит надеяться только на них - самой украинской стороне в данном случае также следует действовать более жестко. Решение о высылке венгерского консула из Украины в ответ на раздачу паспортов является адекватной и показательной.

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Кроме того, украинской власти следует думать о том, как усиливать свое присутствие в Закарпатье, усиливать военные части людьми, которые не являются жителями Закарпатья, чтобы не повторилась ошибка, которую допустили в Крыму, когда в крымских военных частях служили люди, которые проживали в Крыму. Должны служить люди, которые будут готовы отвечать на провокации, применять силу, в том числе реагировать на прокси-угрозы, условно говоря, "зеленых человечков". Надо быть и к этому готовыми.

А насчет того, что не стоит ссориться с Венгрией, потому что она может помешать Украине на ее пути в ЕС и НАТО, на это не стоит обращать внимания. Если будет принципиальное решение по интеграции Украины в ЕС или НАТО, то маленькая Венгрия с ее позицией будет очень просто "задушена" глобальными игроками. У мирового сообщества хватит всего - и санкционного давления, и давления по линии бюрократии в рамках ЕС и НАТО. Венгрия в случае чего может понести ощутимые экономические и репутационные потери. То, что Венгрия может блокировать вступление Украины в НАТО – не более чем страшилка о мадьярах. Сейчас скорее Украина сама себя блокирует на этом пути.