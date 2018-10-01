"Второй паспорт – не преступление": в Будапеште сделали новое заявление по скандалу на Закарпатье

В Венгрии прокомментировали паспортный скандал с Украиной / news.church.ua

В Украине закон не запрещает иметь паспорт другого государства, а обладатели второго гражданства, умалчивая об этом, не нарушают украинское законодательство, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

При этом венгерский чиновник прокомментировал встречу министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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"На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - отметил Менцер.

Говоря о скандале вокруг выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, он также подчеркнул, что венгерский министр иностранных дел "не может быть запуган" в споре с Украиной о двойном гражданстве, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Менцер напомнил, что на днях "глава Закарпатья заявил, что по крайней мере половина членов парламента Украины являются двойными гражданами, и соответственно нападки на венгров неприемлемы".

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.

Позднее в Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье.

Кроме того, Сийярто заявил, что ситуация с паспортным скандалом в Берегово якобы связана с тем, что президент Украины Петр Порошенко хочет поднять свой рейтинг за счет "притеснения венгров". При этом сам Сийярто пополнил "Чистилище" сайта "Миротворец".