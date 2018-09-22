"Нарушители Конституции": владельцы венгерских паспортов с Закарпатья попали в базу "Миротворца"

Продолжается скандал с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье / Bigmir.net

Украинцев, которые получили венгерские паспорта, начали вносить в базу проекта "Миротворец".

"Первая пятерка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении Myrotvorets News в Facebook.

Кроме того, проект также опубликовал имена и фото.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.

Позднее в Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье.