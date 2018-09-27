Как Кремль будет расшатывать Закарпатье

Кремль попытается расшатать Закарпатье руками Венгрии / Униан

Российская сторона активизировала информационно-пропагандистскую кампанию для дестабилизации Закарпатья, используя этнический фактор в регионе, а также амбиции Будапешта.

Цель "московского сценария" в Венгрии - создание новой точки напряжённости на территории Украины в рамках концепции "федерализации" нашей страны после избирательного цикла в 2019 году.

При этом, мероприятия по Закарпатью могут быть синхронизированы ГРУ с другими мероприятиями – в частности, по Приазовью и Одесской области.

Читайте такжеАдепты Путина: как Венгрия на Закарпатье копирует политику КремляКонцепция Кремля по дестабилизации Закарпатья представляет собой модифицированные действия на Востоке Украины в 2014 году, а именно - провокации и нагнетание ситуации, которые могут закончиться силовыми противостояниями местных этнических венгров и "украинских националистов", группы которых будут состоять как из российской агентуры, так и просто из "полезных идиотов", с втягиванием в данные действия силовых структур Украины, что будет сопровождаться и раскручиваться соответствующей информационной кампанией.

На следующем этапе ГРУ предлагается введение т.н. "венгерских зелёных человечков" из числа венгерских неонацистских и радикальных группировок, которые финансируются из РФ, а их представители проходят различные курсы подготовки (под руководством инструкторов ГРУ) в рамках деятельности т.н. бойцовских и военно-патриотических клубов, как на территории Венгрии, так и в других странах Европы (яркий пример - сеть "Волк"), для "защиты венгров Закарпатья, недопущения этнических чисток и стабилизации ситуации в регионе".

Такое развитие ситуации заставит Будапешт под давлением сформированного "общественного мнения", втягиваться в данный процесс более активно, в частности – путем соответствующих официальных заявлений и дипломатических действий, которые по факту будут подыгрывать интересам Москвы. Которая, в свою очередь, будет отрицать свое непосредственное участие, как и в 2014 году, и перекладывать всю ответственность на официальный Будапешт и его спецслужбы, тем самым ставя в неловкое положение ЕС и НАТО и, таким образом, провоцируя внутренний конфликт в этих организациях.

Читайте такжеКак поставить Венгрию на местоВ дальнейшем, по плану ГРУ, процесс должен пойти по "донбасскому сценарию" путем образования условной "ЗНР", на чем также будут играть пророссийские кандидаты на выборах в 2019 году .

Кроме того, по данным группы ИС, к непосредственному наполнению фонда для т.н. "плана Эгана", через который Венгрия финансирует различные гуманитарные проекты в Закарпатье для этнических венгров в рамках концепции "мягкой силы", причастны спецслужбы РФ. В частности, российское ГРУ "влило" в эту структуру на протяжении только последних 3-х месяцев не менее $100 млн.

К реализации данного сценария будут причастны и многие украинские "оппозиционные политики", которые уже получили гарантии финансирования и медийной поддержки данных действий как из Москвы, так и Будапешта.

Подобный сценарий с использованием "вслепую" страны-члена НАТО, в случае успеха в Закарпатье, предлагается ГРУ к применению и на иных направлениях.