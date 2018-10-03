Венгрия готовится к развалу Украины / hungarytoday.hu

Поведение Венгрии в Закарпатье в последнее время стало, мягко говоря, откровенно недружественным. А если называть вещи своими именами , то агрессивным и направленным на взятие под контроль Закарпатья.

В чем причина такого резкого изменения поведения мадьяров?

Все дело в предстоящих президентских выборах в Украине. Венгрия полагает, что Украина не сможет провести эти выборы таким образом, чтобы все украинское общество признало его результаты. И надо сказать, что основания для этого имеются.

Читайте такжеПутин открыл против Украины второй фронтВласть и особенно ее "бешенная" часть (применим такой эвфемизм вместо тех терминов, который СБУ запрещает употреблять) почти неприкрыто показывает, что пойдет почти на все чтобы не отдать власть. И она действительно не может власть отдать, потому что к ней очень много вопросов у общества и у оппозиции. А раз так, то нет сомнений, что административный ресурс для подавления оппозиции будет применен в масштабах, которые Украина еще не видела. А какая истерия будет твориться на избирательных участках и каков будет масштаб фальсификаций трудно даже вообразить. Про 6 млн стволов на руках у населения тоже не будем забывать.

Венгрия полагает, что предстоящие выборы могут снова привести Украину к ситуации, которая сложилась во время первого майдана, когда масштаб фальсификаций и уровень противостояний был таков, что страна оказалась на грани гражданской войны .

Тогда Украину спас только международный консенсус - ЕС, США и Россия, которые смогли договориться. Но сейчас, если подобная ситуация будет иметь место, достичь международного консенсуса уже будет невозможно. Времена уже не те: Россия и Запад находятся в состоянии холодной войны и они только усилят противостояние в Украине, если оно сложиться в момент выборов. Компромисс уже никто искать не будет: Украина исчерпала все свои лимиты на компромиссы и ничему не научилась.

В этом случае Украина начнет трещать и ...Венгрия заранее готовится к подобному сценарию. И не только Венгрия, кстати.