Россия начала переброску истребителей и бомбардировщиков в аннексированный Крым

Бомбардировщик Су-34 / militaryrussia.ru

Воздушно-космические силы России начали переброску истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 ВКС России в аннексированный Крым в рамках учений.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа ВС РФ.

"Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО", - сказано в сообщении.

Планируется, что экипажи самолетов выполнят ракетные пуски и бомбометание в районе в районе полигонов "Опук" и "Чауда", уничтожив условные цели.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26 в Черном море - он приблизился на опасное расстояние к Ан-26, выполнявшему плановое задание.