Неуловимые диверсанты прибыли в Ичню из... Калиновки

Взрывы складов в Калиновке / facebook.com/serega.misura

Жестко рубанув по столу, главнокомандующий приказал защитить наши стратегические объекты от диверсионных групп, усилить охрану объектов силами ВСУ и не допустить повторения трагедии... в Калиновке! Нет, речь идет не о взрывах в Ичне, в Калиновке.

Вот запись в фейсбуке Петра Порошенко 27 сентября 2017-го года - цитата с заседания СНБО:

"На воєнному кабінеті РНБО звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Якщо є інші версії, значить будемо притягати до відповідальності тих, хто винен за іншими версіями.

Ще вранці дав наказ посилити оборону і охорону стратегічних об’єктів силами Збройних Сил. Ми далі миритися з цими подіями не можемо!

Читайте такжеКак "неуловимые Джо" украинские склады взрываютТакож закликав усіх ретельно підготуватися до засідання РНБО, щоб були вжиті вичерпні заходи в найкоротші терміни, щоб не допустити повторення трагедії".

И вот диверсанты подрывают стратегический склад боеприпасов в Ичне, спустя год после грозного заявления президента по Калиновке.

И сегодня на новом заседании СНБО министр обороны Степан Полторак докладывает:

"Площадь арсенала - 680 гектаров, периметр охраны 8 км 200 метров...

Во время событий находилось 6 постов, на каждом посту находилось по 2 человека. Кроме того, в состав охраны входили начальник охраны, его помощник и разводящий, и 10 человек находилось в резерве. 12 человек по периметру на расстоянии до трех километров (от базы) находилось в засадах и на патрулировании - 4 группы по 3 человека. Этот арсенал периодически проверялся по противодиверсионной работе. По итогам первой проверки начальником Генштабу ВСУ был снят со своей должности начальник базы".

Эй, простите, так ведь по докладу оказывается, что вопреки всем поручениям требование президента на СНБО в 2017-м году полностью провалено! Петр Алексеевич, так ведь вы все это уже говорили - про усиление охраны арсеналов, а получилось, что охраняет ночью шесть постов периметр, и еще где-то ходили четыре патруля.

Читайте такжеНе будь кремлевским зрадо*бом, или Кто виноват во взрывах возле ИчниНочь. Арсенал в лесу, видимость ограничена. 8 километров охраняет 6 постов. Вокруг ночью ходят 4 группы. Эти охранники не были оснащены очками ночного видения, и их возможности наблюдать что либо в лесу были крайне ограничены. Системы видеонаблюдения и освещения всего периметра в Ичне нет.

Охраны было явно недостаточно для контроля такой большой территории, и ее возможности по обнаружению диверсантов ночью были весьма ограничены. Прошлогоднее поручение президента не выполнено.

И это подтвердил сам министр Полторак, который сказал, что сейчас в штат охраны базы введен батальон охраны. Простите, но ведь это еще год назад стоило сделать, понятное дело что шесть постов периметр ночью не закроют. А нужны еще и патрули на территории самой базы.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко, который является Главнокомандующим Вооруженными силами, который непосредственно отвечает за безопасность арсеналов, на заседание СНБО не явился, объяснив это тем, что он лично руководит тушением уже потушенного пожара в Ичне. Вот никак пожарные там не разберутся без генерала армии. Понятное дело, Муженко просто сбежал от ответственности, и президент Порошенко в который раз позволил ему уйти даже от неприятных вопросов. Таким образом Порошенко сразу показал, что намерен снова вывести Муженко за рамки расследования, и защищать его от ответственности также самозабвенно как Семочко.

На мой взгляд, закладка мин могла быть совершена как ночью так и днем - с помощью применения мин с часовым механизмом.

В августе 2018-го были проведены противодиверсионные учения ВСУ по проверке защиты арсеналов и складов боеприпасов. В ходе учений группам спецназа ВСУ удалось не обнаруженными установить мины на всех проверяемых объектах. В том числе проникли и в Ичню. По итогам проверки и инспекции главного ракетно-артиллерийского управления ГШ за многочисленные замечания начальник Генштаба снял начальника 6-го арсенала. Но изменений не произошло. Ведь для того, чтобы обеспечить безопасность наших крупнейших арсеналов нужны не только проверки, но и выводы по результатам проверок, и прежде всего нужны люди.

Технику можно не успеть закупить, можно не построить вовремя бетонные укрытия, хотя все это вполне решаемые задачи. Но ведь усилить охрану ключевых объектов необходимо - хотя бы физическую. Людей можно и нужно было добавить по итогам проверки, а не просто менять одного начальника, у которого не хватает охранников, на другого, у которого тоже не хватает охранников.

Читайте такжеВзрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегосяПоказательно, что в ходе противодиверсионных учений на одном из складов в центральной Украине спецназовцы, посторонние люди, пронесли мину днем прямо через пункт пропуска, и не вызвали никаких подозрений.

Во время прошлогодних взрывов на арсенале Калиновка большая группа военнослужащих 6-го арсенала в Ичне оказалась прикомандирована к 1-й танковой бригаде, и вместо охраны и рассредоточения боеприпасов проходила подготовку в качестве танкистов.

Несмотря на острую нехватку личного состава группа военнослужащих 6-го арсенала прикомандирована к другим частям и сейчас.

Впрочем, судя по заседанию СНБО, Порошенко решил повторить сценарий 2017-го года. Грозные заявления, требования наказать диверсантов, требования усилить охрану. За два года диверсанты взорвали 3 из 6 стратегических военных складов. И уже давно понятно, что отвечать за них должны не стрелочники - начальники арсеналов, которых постоянно тасуют и которые ни за что не отвечают, а тот генерал, который всем этим хаосом командует и который этот хаос организовал.

Но Муженко нужен на выборы, он при Януковиче здорово научился рисовать голоса за ПР, сейчас этот опыт нужен, чтобы рисовать голоса за другую партию. А вот за организацию службы Муженко не отвечает, это вместо него делает министр обороны.

Диверсия в Ичне очень схожа по характеру с взрывами арсеналов в Балаклее и Калиновке. Диверсанты в Ичне появились потому, что уроки прошлых атак никто не учел.