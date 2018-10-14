"Стабильная" путинская Россия тает как льдина

Путинская Россия тает как льдина / Владимир Кочнев

От путинских рывков велено переходить к прыжкам. "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется" - заявил вождь на исторической встрече с Хабибом, и каждый россиянин вооружился скакалкой. Кто побогаче – взгромоздился на батут. Сейчас они как прыгнут – и затрясет планету-матушку.

Первым прыгнул председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, заявивший, что Конституция России имеет недостатки, которые можно устранить точечными изменениями. К примеру, отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, и определение статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Этот прыжок – серьезный замах на всевластие Путина и "Апэшечки", и явно кем-то заказан. Чья незримая тень стоит за данным демаршем – сказать сложно, но он лишь подтверждает догадку о том, что в Кремле идут скрытые тектонические процессы.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуВторой прыжок совершили эксперты кудринского Комитета гражданских инициатив, предсказав "новую Болотную". По мнению Михаила Дмитриева и Сергея Белановского, зафиксированы признаки трех фундаментальных изменений в общественном сознании: высокая готовность россиян к переменам, признаки вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость, а также ослабление надежды на помощь государства при стремлении рассчитывать прежде всего на собственные силы. Помимо этих прелестей, россияне перестали гордиться тем, что "за границей нас все боятся", и переключили внимание на собственный карман.

При этом, многим еще есть что терять, и они не готовы "выйти из зоны комфорта". "Растет бюджетная напряженность, - пояснил Белановский. - Авторитет власти падает, и на все это накладываются экстремальные ситуации — где-то протесты из-за свалки, где-то мост рухнул. Есть риски, что если число таких случаев превысит критическую массу — 10–20 одновременно, то федеральная власть не сможет справиться с ситуацией".

Правда, Кремль уверен, что не каждый россиянин рискнет прыгнуть на вооруженного до зубов росгвардейца, которому пока еще не задерживают зарплату. Но денег в казне становится все меньше. Массив неприятностей таков, что пришлось даже засекретить доклад о возможных последствиях санкций, которые будут приняты проклятыми американцами в 20-х числах ноября.

Но пушном зверю все равно: засекречен он или нет. Он обязательно явится на порог к каждому и внушительно нагадит, убив веру во все хорошее. А зачем вам Путин, если нет былого величия? К чему этот немощный старик, когда страх испарился? Королевская голытьба вызывает отвращение больше, чем лохмотья бродяги. Хочется прыгнуть и задушить самодержца хотя бы скакалкой.

Читайте такжеУ Путина есть два варианта остаться у властиЧтобы этого не произошло – население усиленно отвлекают. Раз уж не получилось травануть Скрипаля – приказано представить убийц последними недотепами. Этот "Чепига-Мишкин" такой смешной – смешнее Чебурашки! Даже шпилями тайно полюбоваться не в состоянии, интервью внятно дать не может: мямлит как первоклассник. Ну, какой же он убийца? Кокорин с Мамаевым – и те опаснее: отпинают так, что мячом себя почувствуешь. Посмотрите на чеченца, бросившего банку в подростка. Обратите внимание на воспитательный процесс Рамзана Кадырова, вызвавшего соплеменника на ковер вместе с родителями, и заставившего хулигана извиниться.

Обращайте внимание на что угодно, уважаемые граждане – только не думайте о главном! Между тем, и гибель Литвиненко, и удушение Глушкова, и смерть Патаркацишвили, и "повешение" Березовского – факты неоспоримые. Путинские убийцы забирают жизни методично, по всему миру. Но даже в интернете всем внушают: забудьте про забитого битами Мишку Лесина, и про взорванного Шеремета – тоже забудьте. Лучше посмейтесь над "деревенщиной", весело попавшейся в Солсбери! Еще немного – и убийство пассажиров MH-17 тоже превратят в анекдот.

По существу, это – единственная серьезная вещь, которой Путин боится пуще любых "адских санкций", потому что знает: именно он лично отдал приказ об уничтожении гражданского лайнера, и если это будет доказано – и ему, и его камарилье настанет полный и беспросветный капец.

Надо ли говорить, что операцию по уничтожению улик проводит не только ФСБ, но и лубянские агенты, которыми буквально наводнена СБУ. Может, потому и рвутся военные склады в Украине? Но эти взрывы с делом малазийского Боинга никто связывать не рискует. Наверное, так удобней.

Читайте такжеПутин уже ничего не решает, в Кремле зреет гибридный переворотНу, а пока в обнимку со здравым смыслом из России поскакал капитал. По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны более 19 млрд долларов. Да и сами россияне только в сентябре забрали из банков пол-триллиона рублей. Эти финансовые скачки – отчаянная попытка спасти последнее, что осталось. Банкиры изощряются в коммерческих предложениях, пытаясь "втюхать" населению новые кредиты, но оно и так по сути – банкрот. Чистый отток вкладов из банков будет сохраняться еще пару месяцев, до объявления решения США по санкциям. А оно ожидается суровым. И тогда останется только одно: отдать из Кремля последнюю команду – подпрыгнуть всей страной, дабы сдвинуть планету с наезженной орбиты.

"Зона комфорта", в которой так долго нежился глупый постсоветский обыватель, сужается. Тает как льдина, на которой десятилетиями дрейфовала "стабильная" путинская Россия. И у этой льдины две судьбы: она либо растает по причине естественного потепления, либо перевернется. В данной ситуации логичнее ставить на второе. Ибо, как сказал кремлевский челюскинец, "мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется".

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист