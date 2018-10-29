Доллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризис

Мировой кризис больно ударит по Украине / vestifinance.ru

Появились первые сигналы надвигающегося глобального кризиса. Мы видим сумасшедшую турбулентность в Турции, ЮАР, Индии, Пакистане, Бразилии и Венесуэле. Но гораздо опаснее ситуация в Китае. Китайский рынок акций с начала года упал на 25%, а китайский юань подешевел почти на 10%. Начались доселе невиданные качели с китайским юанем.

Почему нам важно следить за тем, что там происходит? Китай — один из крупнейших покупателей сырья в мире, а украинская экономика по-прежнему остаётся сырьевой. У нас корреляция между динамикой ВВП и ценами на сырьё близка к 90%. То есть, если в Китае начинается кризис, он станет меньше покупать сырья, на него упадут цены, и в Украине тоже наступит кризис.

Какая ситуация в украинской экономике

Для того, чтобы спрогнозировать будущее Украины, нужно понимать её текущее состояние. Что мы имеем?

Экономика Украины в основном остаётся сырьевой.

Читайте такжеЧто будет с Украиной, если завтра наступит мировой кризисВ последнее время мы стали всё больше продавать мозгов и рабочих рук. В чистом виде сейчас один из самых больших источников валюты для Украины — это украинские гастарбайтеры. Если бы не они, то ситуация в Украине была бы намного хуже.

В Украине увеличивается доля IT-сектора. Это очень хорошая тенденция. Она вселяет большую надежду в будущее страны. Вслед за изменением структуры экономики могут произойти и изменения системы.

У нас сохраняется гигантская доля государственной экономики и государства в экономике. Это "Укрзалізниця", "Нафтогаз", порты, таможня и налоговая, которые ведут себя, как бизнес-структура, а не государственные учреждения, и другие организации. Огромная степень влияния на экономику со стороны судебной системы и силовых органов, которые пытаются заработать на ней, а не быть независимыми незаинтересованными сторонами над процессом.

Так и не произошли институциональные реформы, в том числе не была проведена деолигархизация. Для Украины нет другого варианта, кроме как её осуществить. Иначе не будет Украины. Как следствие контроля олигархов, сохраняется неконкурентоспособность украинской экономики. Например, монополизация рынка электроэнергетики приводит к завышенным ценам на электроэнергию. Поэтому у нас высокая производственная себестоимость, которая делает компании неконкурентноспособными на внешних рынках. Цены приходится компенсировать низкой оплатой труда.

Виден свет в конце тоннеля

Низкие зарплаты ведут к недоразвитости потребительских секторов, низкому среднему чеку и начинают сдерживать развитие экономики. В 2017 году открытие границ привело к революционным изменениям: выезд за границу на заработки и негативная демография стали причиной того, что последние два года стремительно растут заработные платы. Плюс растёт доля IT-сектора, в котором получают заработные платы на среднемировом уровне, потому что у них рынок труда не в Украине.

Эти два фактора привели к тому, что последний год активно развиваются потребительские сектора экономики. Есть высокий стабильный спрос на рынке жилой недвижимости. Несмотря на то, что строят очень много, практически всё выкупается.

Читайте такжеМировой кризис уже начался и надвигается на УкраинуМожет показаться удивительным: вроде бы институциональных реформ не произошло, олигархизация и степень государственной экономики остаются высокими. Но факторы ростков новой экономики медленно меняют баланс сил.

Есть книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные". В ней очень хорошо описана разница между богатыми и бедными странами. Для Украины именно появление IT-сектора может изменить и уже меняет структуру экономики, что приведёт к "Славной революции" — по типу той, которая произошла в Англии в 1688 году и изменила баланс сил между властью и обществом.

У украинцев очень сильный предпринимательский дух, и это создаёт для страны феноменальную возможность. Пережив сложные 2019–20 годы с выплатой больших внешних долгов и политическим циклом, есть реальный шанс за следующие 4–5 лет изменить баланс сил ещё более невыгодно для олигархов и чиновников. И тогда можно будет говорить о качественном скачке Украины.

Украину ожидает непростая осень

Если вернуться на тактический уровень, то осень для Украины традиционно тяжёлая.

1. Нам нужно покупать газ за валюту. Обычно мы её получаем через экспорт агропродукции, но в этом году плохая урожайность. Её не компенсирует даже увеличение цен на мировом рынке: валюты от агросектора поступит столько же, сколько в прошлом году. А при этом существенно выросли цены на энергоресурсы. Из-за совокупности этих факторов торговый баланс в Украине будет хуже, чем год назад. Но не стоит забывать, что его балансируют гастарбайтеры и айтишники, поэтому больших проблем с платёжным балансом нет.

2. Выплаты внешних долгов будут потихоньку обезвоживать валютные резервы Национального банка. Они сократятся и к началу года, я думаю, будут составлять 16–16,5 миллиардов долларов. То есть мы потеряем примерно 1,5–2 миллиарда долларов валютных резервов, но это не критичная величина. С такими валютными резервами Украина способна пережить очередной политический цикл.

Читайте такжеНовый мировой экономический кризис: крах РФ неизбежен, и спасать ее никто не будетВпрочем, сейчас все идёт к тому, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ и получит $1–2 млрд, что позволит привлечь от других международных кредиторов ещё порядка $2 млрд. С учётом этих денег валютные резервы Украины по итогам 2018 года могут всё-таки составить $18–19 млрд, чего более чем достаточно, чтобы дожить до президентских выборов марта-апреля 2019 года. Правда, вопрос стоит также о том, чтобы дожить до парламентских выборов октября 2019 года.

3. Тенденция падения валютных резервов и приближения выборов не способствуют притоку иностранных инвестиций. Поэтому без МВФ Украине будет сложно, мы будем находиться в экономическом напряжении, думаю, ещё от 6 до 12 месяцев. Хуже всего, если за это время сработает фактор глобального экономического кризиса.

А вероятность такого развития событий очень высока. Мировой экономический кризис потихоньку набирает обороты в развивающихся странах, а до США он может дойти уже в ноябре, после промежуточных выборов: здесь полностью переизбирается Конгресс, на треть Сенат, а также множество губернаторов.

4. Худший сценарий приведёт к 60 гривнам за доллар. Этого можно будет не допустить, только обратившись к МВФ заранее, уже сейчас. Но тогда придётся прогибаться, чего не спешит делать наша власть, ведь одно из требований МВФ — это, опять же, деолигархизация.

5. В случае мирового экономического кризиса даже в условиях сотрудничества с МВФ, скорее всего мы сначала получим 60 гривен за доллар, а потом согласимся с требованиями МВФ по судебной, антикоррупционной и другим институциональным реформам. В этом случае может начаться феноменальный рост Украины, которой продлится 5–10 лет. Главное, пережить нынешние тактические "негаразды".

6. Сохраняется вероятность негативного исхода в случае, если придёт популистская власть и откажется от помощи МВФ. Тогда у нас развернётся худший сценарий.

7. Без внешнего фактора глобального экономического кризиса в Украине будет очень медленный экономический рост. Сейчас продолжает поступать достаточно значимый денежный поток, который идёт от IT и гастарбайтеров. Они уже оказывают огромное положительное воздействие на экономику. Ещё пять лет назад этих денег было меньше, и текущая диспозиция означала бы, что мы на пороге серьёзного кризиса. Но сейчас новые деньги успешно латают дыры. И, вместе с деньгами МВФ, у Украины есть шанс вырваться из заколдованного круга.

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук, для CEO Club