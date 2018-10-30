Пора поставить жирную точку в вопросе "чей Крым?"

Крым никогда не принадлежал России / Фото: REUTERS

Владимир Путин в очередной раз что-то там ляпнул про незаконную передачу Крыма Украине в 1954 году, и опять понеслось - законно, не законно. Слушать всю эту ахинею уже совершенно невыносимо. Тем более от украинцев, доказывающих "законность" передачи.

Друзья мои, если вы признаете законность передачи Крыма Украине, тогда вы должны признать и законность Голодомора. Он тоже был по советским законам. И законность Гулага, законность репрессий, расстрелов, оккупации, депортации и всего остального, что наворотил СССР. Это все тоже было "законно". Совет Министров передавал Крым не независимому государству Украина, а Украинской ССР.

Читайте такжеГлавный путинский миф о Крыме разорвался на клочкиЕсли вы хотите апеллировать к законности этого акта, то тогда вам придется возродить Украинскую Советскую Социалистическую (блин, аж передернуло, пока писал) Республику в составе нового СССР. Вот тогда можно будет говорить об этой законности. Совершенно не волнует, законно или нет по советским бумажкам был передан Крым от одного субъекта в границах совка другому. Потому что СССР был незаконен весь, от начала и до конца. И аппелировать к одной части его законов, протестуя против другой - это, уж прошу прощения, шизофрения. Мы не признаем всехзаконов СССР - и точка. По отношению к Империи Зла может быть только такая позиция. Ничтожны все его законодательные акты, от начала и до конца.

А вот что имеет значение, так это то, что в 1991 году Россия признала Крым в составе уже независимой Украины, в 1997 году подписала международные документы, по которым признала Крым украинским уже законодательно, в 1999 ратифицировала их в своем парламенте, и, если не ошибаюсь, за год до войны еще раз подтвердила ратификацию этого соглашения.

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымПутин сделал это лично."Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — соглашение между РФ и Украиной, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга". Всё.Точка.

И пофиг, что там было в 1954 году. Или в 1642. Или в седьмом до нашей эры. Российской Федерации Крым не принадлежал ни дня с момента её образования. А закон обратной силы не имеет. Вы, в новейшей уже истории, согласились с новыми границами, подписали документы о их нерушимости, ратифицировали их своим парламентом, признали примат международного права и взяли на себя обязательства не нарушать его - всё.

Разговор закончен. С данного момента вы - оккупанты и захватчики.