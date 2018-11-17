Первая жертва автокефалии УПЦ: как Россия будет срывать предоставление Томоса

Андреевская церковь / Bodo Life

Андреевская церковь стала жертвой нападения неизвестных, которые бросили в ее двери "коктейли Молотова", а затем применили газовые баллончики к охранникам.

Скорее всего, эти люди пытались создать картинку для российских средств массовой информации с тем, чтобы показать якобы распространяющийся в Украине религиозный экстремизм, навязать идею о том, что вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви обостряет противостояние в нашей стране, а также провоцирует на активные действия радикалов.

Читайте также"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦПока что мы не знаем, кем были эти злоумышленники, которые совершили нападение на Андреевскую церковь с "коктейлями Молотова". Однако, просматривая подборку различных российских информагентств, я заметил, что они подавали информацию об этом инциденте как о свидетельстве начавшейся в Украине дестабилизации, первом тревожном звоночке в процессе получения автокефалии – мол, если Томос будет предоставлен УПЦ, то такое насилие по отношению к храмам в Украине будет повсеместно. Потому я не исключаю, что нападение на Андреевскую церковь было атакой пророссийских провокаторов.

Почему именно Андреевская церковь стала жертвой нападения хулиганов? Андреевская церковь – это культовая святыня, которая теперь уже находится в распоряжении Вселенского патриарха Варфоломея как его ставропигия. В какой-то степени нападение было сигналом и самому Варфоломею: "Ты должен понимать, к чему твои действия могут привести!".

Какие еще храмы, церкви и культовые сооружения могут стать жертвами подобных нападений или провокаций? Я думаю, что все подобные здания и сооружения в Киеве тщательно охраняются. Однако угрозы такого плана сохраняются в регионах Украины: в селах, районных центрах, где есть храмы, которые являются легко воспламеняемыми и где такой охраны нет. Устроить же какую-то провокацию в Киево-Печерской лавре будет чрезвычайно сложно, потому что она хорошо охраняется. Разве что эти провокации будут устраиваться при посредничестве администраций самих этих церквей…

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?А так, серьезные нападения на церкви невозможны – их охраняет Нацгвардия, а Служба безопасности Украины также ведет негласное наблюдение. Причем одинаково усердно охраняются храмы и Киевского, и Московского патриархатов.

Если говорить о том, в какой момент Кремлем могут быть запущены силовые сценарии на религиозной почве, то я считаю, что основные угрозы будут возникать в преддверии Объединительного собора – чтобы его сорвать, противники получения автокефалии украинской церковью могут прибегнуть к терактам, диверсиям и даже к использованию новейших средств (газов и отравляющих веществ). В арсенале российских спецслужб есть куча средств, с помощью которых можно посеять панику, хаос и дестабилизировать ситуацию в стране. Например, если вдруг в Киеве начнут распылять споры сибирки, и люди начнут массово болеть. Все это легко устроить, распылив в том же метро. На самом деле, спецслужбы, обладающие соответствующими ресурсами, все это могут сделать на раз-два.

Все эти возможные диверсии и провокации будут устраиваться именно с целью срыва Объединительного собора. Потому что главная задача России сейчас – не допустить проведения данного Собора.

Мстить они вряд ли будут, поскольку месть предполагает действия уже по факту свершившегося, то есть по факту получения Томоса. Их же задача состоит в том, чтобы не допустить, помешать, противодействовать и остановить эти процессы.

Анатолий Октисюк, политолог, эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для "Главреда"