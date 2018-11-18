За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

18 ноября 2018, 08:31

Одним траншем МВФ ключевых проблем украинской экономики не решить. Однако мы получим гарантию того, что будут осуществлены все социальные выплаты.

Транши от МВФ
Транши от МВФ / 24 канал

Украина может получить транш МВФ по программе stand by уже до конца 2018 года, о чем заявил директор пресс офиса Фонда Джерри Райс. При этом он уточнил, что условия МВФ, которые Киев должен выполнить для возобновления сотрудничества, остаются прежними: принятие Государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на газ для населения.

Как известно, тарифы на газ для населения правительство уже подняло на 23%. Так что это требование МВФ уже выполнено.

Остается последнее требование – принятие во втором чтении и в целом как закона Государственного бюджета на 2019 год. МВФ хочет дождаться окончательного принятия бюджета на следующий год, чтобы уберечь себя от сюрпризов, подобных тому, что был два года назад в бюджетном процессе, когда между первым и вторым чтением вдруг возникла идея сразу в два раза поднять минимальную заработную плату – с 1600 гривен до 3200 гривен. Дабы защитить себя от таких неожиданностей, миссия МВФ еще в сентябре четко сказала, что рассчитывать на следующий транш Украина сможет только после окончательного принятия госбюджета на 2019 год.

Читайте такжеКиеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФЕсли судить по словам премьер-министра и главы ВРУ, они хотят до конца ноября закончить бюджетный процесс и принять госбюджет как закон. Спешка в бюджетном процессе, которая наблюдается в этом году, очевидно, связана только с тем, что правительству очень нужны транши МВФ, чтобы закрыть текущий финансовый год.

МВФ сейчас изменил программу сотрудничества с Украиной – на программу stand by, которая предусматривает выделение нашей стране 3,9 миллиардов долларов на следующие 14 месяцев. Какой именно транш поступит в этом году в случае своевременного принятия бюджета, на данный момент не известно. Сейчас от правительства и Министерства финансов чаще всего звучит сумма около 2 миллиардов долларов.

На что пойдут деньги МВФ? Транши Фонда всегда идут приблизительно в равной пропорции: 50% Национальному банку Украины на пополнение золотовалютных резервов и 50% правительству на счет Госказначейства для решения наиболее острых бюджетных проблем, и, как правило, деньги МВФ идут на погашение внешних долгов.

Если говорить о возможных сценариях, то они – следующие.

Первый – если транш МВФ Украина получит в этом году.

Безусловно, одним траншем МВФ ключевых проблем украинской экономики не решить. Однако мы получим гарантию того, что социальные статьи – выплата пенсий и зарплат – будут выполнены.

По данным Госказначейства и Минфина, план поступлений в государственный бюджет недовыполняется приблизительно на 2%, и, исходя из этого, есть проблемы с наполнением бюджета. Транш МВФ, половина которого пойдет правительству, по крайней мере, гарантирует социальные статьи, которые стоят в первой очереди на выплату.

Если транш МВФ не поступит в этом году, будет высок риск невыполнения социальных статей расходов бюджета, поскольку платежи по обслуживанию государственного долга нужно в обязательном порядке выполнять вовремя, иначе это приведет к состоянию дефолта государственного бюджета. А накануне выборов правительство вряд ли пойдет на такой шаг. Потому, если не поступит новый транш, а госдолг ведь все равно нужно будет обслуживать, это поставит под угрозу выполнение в каком-то объеме социальных статей.

Читайте такжеДорога в ад, или Как кредиты МВФ вгоняют Украину в бедностьВторой – если транш МВФ будет предоставлен Украине, но не в этом году, а уже в 2019-ом.

В этом случае правительству будет крайне непросто закрыть финансовый год и, очевидно, придется выходить на рынок заимствований – как внутренних государственных заимствований через облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), так и внешних заимствований, однако в этом случае Украине придется выплачивать более высокие проценты.

Третий – если сотрудничество МВФ и Украины по каким-то причинам сорвется.

Судя по процессам в Кабинете министров и ВРУ, а также по тому, что коалиционное большинство в парламенте в один голос говорит о необходимости скорейшего принятия бюджета, пессимистический сценарий, предусматривающий, что Украина не получит транша МВФ, на сегодняшний день просто нереален.

Потому есть все основания ожидать денег МВФ в ближайшее время.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"

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Украина МВФ дефолт транш кредиты Андрей Новак госбюджет 2019
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