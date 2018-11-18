За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине

Одним траншем МВФ ключевых проблем украинской экономики не решить. Однако мы получим гарантию того, что будут осуществлены все социальные выплаты.
Украина может получить транш МВФ по программе stand by уже до конца 2018 года, о чем заявил директор пресс офиса Фонда Джерри Райс. При этом он уточнил, что условия МВФ, которые Киев должен выполнить для возобновления сотрудничества, остаются прежними: принятие Государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на газ для населения.
Как известно, тарифы на газ для населения правительство уже подняло на 23%. Так что это требование МВФ уже выполнено.
Остается последнее требование – принятие во втором чтении и в целом как закона Государственного бюджета на 2019 год. МВФ хочет дождаться окончательного принятия бюджета на следующий год, чтобы уберечь себя от сюрпризов, подобных тому, что был два года назад в бюджетном процессе, когда между первым и вторым чтением вдруг возникла идея сразу в два раза поднять минимальную заработную плату – с 1600 гривен до 3200 гривен. Дабы защитить себя от таких неожиданностей, миссия МВФ еще в сентябре четко сказала, что рассчитывать на следующий транш Украина сможет только после окончательного принятия госбюджета на 2019 год.
Читайте такжеКиеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФЕсли судить по словам премьер-министра и главы ВРУ, они хотят до конца ноября закончить бюджетный процесс и принять госбюджет как закон. Спешка в бюджетном процессе, которая наблюдается в этом году, очевидно, связана только с тем, что правительству очень нужны транши МВФ, чтобы закрыть текущий финансовый год.
МВФ сейчас изменил программу сотрудничества с Украиной – на программу stand by, которая предусматривает выделение нашей стране 3,9 миллиардов долларов на следующие 14 месяцев. Какой именно транш поступит в этом году в случае своевременного принятия бюджета, на данный момент не известно. Сейчас от правительства и Министерства финансов чаще всего звучит сумма около 2 миллиардов долларов.
На что пойдут деньги МВФ? Транши Фонда всегда идут приблизительно в равной пропорции: 50% Национальному банку Украины на пополнение золотовалютных резервов и 50% правительству на счет Госказначейства для решения наиболее острых бюджетных проблем, и, как правило, деньги МВФ идут на погашение внешних долгов.
Если говорить о возможных сценариях, то они – следующие.
Первый – если транш МВФ Украина получит в этом году.
Безусловно, одним траншем МВФ ключевых проблем украинской экономики не решить. Однако мы получим гарантию того, что социальные статьи – выплата пенсий и зарплат – будут выполнены.
По данным Госказначейства и Минфина, план поступлений в государственный бюджет недовыполняется приблизительно на 2%, и, исходя из этого, есть проблемы с наполнением бюджета. Транш МВФ, половина которого пойдет правительству, по крайней мере, гарантирует социальные статьи, которые стоят в первой очереди на выплату.
Если транш МВФ не поступит в этом году, будет высок риск невыполнения социальных статей расходов бюджета, поскольку платежи по обслуживанию государственного долга нужно в обязательном порядке выполнять вовремя, иначе это приведет к состоянию дефолта государственного бюджета. А накануне выборов правительство вряд ли пойдет на такой шаг. Потому, если не поступит новый транш, а госдолг ведь все равно нужно будет обслуживать, это поставит под угрозу выполнение в каком-то объеме социальных статей.
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В этом случае правительству будет крайне непросто закрыть финансовый год и, очевидно, придется выходить на рынок заимствований – как внутренних государственных заимствований через облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), так и внешних заимствований, однако в этом случае Украине придется выплачивать более высокие проценты.
Третий – если сотрудничество МВФ и Украины по каким-то причинам сорвется.
Судя по процессам в Кабинете министров и ВРУ, а также по тому, что коалиционное большинство в парламенте в один голос говорит о необходимости скорейшего принятия бюджета, пессимистический сценарий, предусматривающий, что Украина не получит транша МВФ, на сегодняшний день просто нереален.
Потому есть все основания ожидать денег МВФ в ближайшее время.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"