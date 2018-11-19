Скандал вокруг сайта "Миротворец": почему нервничает Германия

Владимир Путин и Герхард Шредер / kremlin.ru

Министерство иностранных дел Германии выразило протест против внесения бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец" и потребовало закрыть данный ресурс.

Если в США начали расследование по поводу возможных связей американского президента Дональда Трампа и его команды с россиянами, то в случае Герхарда Шредера, известного своей симпатией к России и ее президенту Владимиру Путину – нет.

Бывший канцлер Германии – это влиятельная фигура и важная должность. Потому не удивительно, что у Шредера есть друзья и знакомые, занимающие сейчас влиятельные политические посты. Как раз они его и прикрывают. И потому в отношении него подобные расследования не ведутся.

Читайте такжеУход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно РоссииОднако то, что Герхард Шредер попал в список сайта "Миротворец", вполне объяснимо. Ведь те высказывания по поводу Украины и ее территорий, которые он позволяет себе, совершенно недопустимы. Кроме того, Шредер весьма по-дружески относится к Путину, невзирая на все преступления, совершенные путинским режимом против россиян, украинцев, сирийцев и даже американцев (как известно, российские спецслужбы не единожды совершали кибератаки на государственные учреждения США).

Если такое поведение бывшего главы влиятельного европейского государства является нормальным, то почему тогда ненормальным кажется внесение его в список антиукраинских деятелей сайта "Миротворец", причем сайта общественной организации.

Не вижу в этом ничего удивительного и чего-то такого, что Украина сделала бы не так в данной ситуации. Данный интернет-ресурс не сделал ничего предосудительного, ничего такого, что бы противоречило украинскому и международному законодательству или же каким-то обязательствам, взятым на себя Украиной.

Нет причин преследовать или закрывать сайт "Миротворец", и я надеюсь, что украинская власть не будет этого делать. Одно дело, если есть возможность доказать, что "Миротворец" нарушил какие-то нормы, законы. Однако совершенно другое дело, и это недопустимо, если украинская власть по данному вопросу примет политически мотивированное решение, чтобы удовлетворить Германию, наших хороших партнеров. Безусловно, Германия для Украины является чрезвычайно важной страной, и мы должны ей быть благодарны за то, что она делает в интересах нашей страны. Однако это не значит, что проступки отдельных немецких граждан Киев должен молча терпеть. К тому же, повторюсь, сайт "Миротворец" – не государственный, а принадлежит общественной организации.

Читайте такжеСкандал вокруг "Миротворца": ФРГ жаждет мести, эксперты оценивают шансы на закрытиеУкраина и так молча терпит некоторые многие вещи со стороны отдельных представителей стран-партнеров. Например, на так называемых "выборах" 11 ноября в "ЛНР" и "ДНР" находились представители нескольких партий Германии. В основном это были представители "Альтернативы для Германии", то есть немецких ультраправых сил. Это люди нарушили Закон Украины в части незаконного пересечения государственных границ. При этом своим присутствием они легитимировали эти "выборы" на оккупированных территориях. Помимо этого, представители этих же политических сил, бывшие члены правительства, представители земель в немецком парламенте не раз посещали Крым, заезжая на него не с территории Украины, что является нарушением Уголовного кодекса Украины и что карается тремя-пятью годами лишения свободы.

К сожалению, украинское государство не пытается предотвратить подобные ситуации в будущем, хотя имеет на то все правовые основания. Ведь эти лица действительно нарушили закон, когда незаконно пересекли границу, а, соответственно, против них могут быть возбуждены уголовные дела. А, учитывая соглашение о сотрудничестве между Украиной и "Интерполом", если совершено преступление, которое влечет за собой наказание в виде заключения сроком на полгода и больше (а в данном случае три года – минимальный срок), то есть основания обращаться в "Интерпол". Безусловно, это при условии, если человек отказывается предстать перед украинским судом.

Я считаю, что данный механизм нашей правоохранительной системы следует начать использовать, чтобы немецкие, французские, итальянские, американские и любые другие граждане знали в подобных ситуациях, что они совершают преступление против украинского государства.

Так что остается надеяться на то, что Киев не будет реагировать на призывы немецкого МИДА в стиле авторитарного государства: закрывать сайт "Миротворец", препятствовать его работе и так далее.

Ведь, по большому счету, ни у кого не возникает сомнений в том, что, как минимум, 90% людей, которые внесены в базу "Миротворца", должны быть в ней, поскольку эти люди являются преступниками и вредят национальным интересам Украины.

Почему Германия так остро отреагировала на включение Шредера в базу "Миротворца", почему в ситуацию решил вмешаться немецкий МИД? Это сложно понять. Почему в других подобных случаях Германия реагирует спокойнее, ведь есть большое количество "желтых" сайтов, которые пишут в том числе угрозы, но о них молчат.

"Миротворец" же действует вполне обоснованно и объясняет свои шаги, а именно – внесение каждого лица в эту базу. Самое главное – этот сайт ничем не угрожает, даже санкциями, не говоря уж о расправе.

Потому мне сложно понять, почему немцы так повели себя.

К слову, и наша организация – "Майдан иностранных дел" – не раз высказывала свое негативное отношение к позиции господина Шредера. Всем известно, и мы об этом говорили, что Шредер является лоббистом российских интересов, а его действия часто идет вразрез с интересами не только Европы, но и Германии, не говоря уж об Украине. Тогда пусть немецкий МИД и нам высказывает свои претензии и замечания...

Читайте такжеСколько Россия потеряла из-за санкцийСайт "Миротворец" не является государственным сайтом, а потому он может себе позволить внести в свою базу кого угодно, даже главу государства, против которого не вводятся обычно даже санкции. "Миротворец" может внести в свою базу и Путина, и его дочь, и его кума, брата и свата. При этом любой на этом же сайте может прочесть объяснение, за что данного человека включили в список.

Да, с юридической точки зрения, еще нужно доказать, что эти люди являются преступниками. Но сам сайт отражает отношение украинского общества к российской агрессии и к тем, кто "подпевает" агрессору. Потому не думаю, что тем людям, что управляют сайтом "Миротворец" после этого инцидента с немецким МИДом нужно начать как-то себя сдерживать, "фильтровать" тех, кто заслужил числиться в этой базе антиукраинских деятелей. Наоборот, он должен во всех случаях называть вещи своими именами.

В данной ситуации возникают и вопросы другого плана – кто должен бы быть в базе "Миротворца", но там не числится, и кого вообще, по идее, не должно бы быть в Украине. Например, тот же Виктор Медведчук. Однако он, несмотря ни на что, остается в Украине, вопреки всем ограничениям и санкциям, летает прямо в Москву и отстаивает тут интересы своего кума. Правильна ли такая "политическая корректность" официальной власти Украине? Я думаю, что нет. Это однозначно выйдет нам боком. Медведчук такой не один – есть и другие люди, которые точно не на стороне Украины и своей деятельностью вредят нашему государству и народу.

Потому я, как представитель гражданского общества, могу лишь поддержать существование базы "Миротворца". Это нормально. Более того, государственным органам следовало бы использовать данные из этой базы, чтобы пополнять официальные "черные списки" и вводить против этих людей санкции либо же открывать уголовные дела.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат, специально для "Главреда"