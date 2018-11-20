Плешивца Путина наконец-то поставили на место

Школьники устроили челлендж "Путин - вор"

Учащиеся пишут на школьной доске "Путин – вор". А потом приходит советская училка и начинает рассказывать младой поросли о том, как в свое время "за такое расстреливали". Молодежь откровенно не понимает: за что? Ведь им про вкусный пломбир рассказывали все эти годы, про "величие страны", а не про ГУЛАГи. Седовласые училки обходили стороной воспоминания о забрызганных кровью пыточных камерах и расстрельных стенках. А тут – разоткровенничались.

Читайте такжеПутин объявил распродажу РоссииИбо доска – не забор. Это вождю можно на ней жопу кошки рисовать, и все хихикают – ах, как мило и оригинально, какой человечный хулиган наш руководитель! И вдруг – вместо кошачьей задницы – сакральное: "Вор!" Даже не гениталии голого короля, а еще хлеще. С людоедом Джугашвили сравнивать тоже некорректно – ведь тот не воровал, и при нем "дерипасок" не было. "Было дело – и цены снижали…" А тут – сплошные повышения, коллекторы, налоговая, выселения, и вранье, вранье, вранье. Школоте не объяснишь: "Это мы, взрослые, выбрали питерского бандита и сами припухли от страха. Прифигели так, что забились по углам и не шевелимся" - потому что, если в таком признаешься – те же ученики спросят: "И чему вы можете нас научить? Такому же страху?

А мы не хотим бояться. Мы называем вещи своими именами. Он – вор, врун, и закомплексованный карлик. Посмотрите на его каблуки! Да и опаздывает повсюду лишь для того, чтобы подождали, ради выпендрёжа. Потому что нашу страну уже нигде не уважают. В чем величие-то? В территориях? Это Путин их создал, аки Господь? Может, он и нефть по ночам вырабатывает, а испражняется алмазами?" Все, что на это может ответить советская училка – это "вон из класса", что в переводе на взрослый постсоветский язык означает "вали из нашей прекрасной страны, отщепенец и предатель!.."

Читайте такжеЦель Путина №1 в ближайшее времяПро опоздания Путина уже даже не говорят – на них реагируют. Премьер-министр Сингапура воспринял часовое опоздание главы России как форменное хамство, и отменил встречу. Потом стоило большого труда открутить назад и уговорить "повторить попытку" на следующий день.

Путин прибыл вовремя, но на сей раз его заставили пройти через рамку металлодетектора. И плешивец забыл про величие, засунув обиду в ходульные "пынеходы" и прошел, послушно вывернув карманы. Оказывается, с ядерным хамом можно поступать? – а мы и не знали, спасибо Сингапуру. Теперь желательно и на выходе проверять: не спер ли чего? Как памятный перстень у владельца канадского хоккейного клуба…

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист