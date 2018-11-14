"Путин - вор"-челлендж: российские школьники и студенты устроили акцию против Путина

"Путин - вор"-челлендж пришелся россиянам по нраву

Школьники и студенты из России устроили массовый антипутинский челлендж после того, как 12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный (Красноярский край) один из учеников написал на доске "Путин - вор", из-за чего учитель истории и обществознания Евдокия Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.

История широко разошлась в интернете, а в группе "Сталингулаг" в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" начала челлендж "Путин - вор", который стартовал с фотографии из четвертой школы Гусиноозерска в Бурятии. На момент публикации Читайте такжеВ России появился еще один "певец Путина"новости, у поста уже более 2 тысяч лайков, 59 перепостов и 37 тысяч просмотров, пишет "Сноб".

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара, которые с изобретательностью подошли к исполнению главного условия - так, ученик одной из красноярских школ сделал вывод "Путин - вор" в решении физической задачи.

Напомним, учитель английского языка одной из школ Ровненской области наказал ученика 8 класса, который поздоровался с ним словами "Слава Украине!".