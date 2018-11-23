Спрос на фейки, или Как украинцы "покупают" ложь в красивой обертке

Факты сухи и математичны. Фейки ярки и эмоциональны. Чтобы усвоить факт нужно знать контекст. Фейк же сам предлагает картину мира, нередко густо замешанную на конспирологии.

Причем, фейки не только эффективно "продаются". Они еще и не менее эффективно ретранслируются. Бершидский в книге "Ремесло" писал о том, что для обывателя информация нужна, чтобы казаться информированным и умным. "Сколько бы ни твердили СМИ, что они способствуют принятию правильных решений, они в первую очередь помогают читателям поддерживать светскую беседу. Самая прямолинейная польза, которую издание может принести читателю, — возможность блеснуть в разговоре, не показаться дураком, не пропустить важную тему, которую все будут обсуждать".

Читайте такжеЧтобы понять Украину, нужно просто включить телевизорНо кто сказал, что светская беседа не может быть пикейно-конспирологической? В этом смысле спрос на фейки и на факты прямо зависит от уровня аудитории. Чем проще собеседник – тем ниже качественный ценз. Чем ниже ценз – тем меньше шансов у скучного факта одолеть яркий вброс. В результате, мы вновь оказываемся в ситуации, в которой арифметика фактов проигрывает астрологии фейков. Новое средневековье. Мифологическое сознание.

Долгое время факты было принято продавать в упаковке "респектабельность". Но этого, судя по всему, уже недостаточно. Тот факт, что благополучные страны Европы все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами, можно объяснить именно тем, что фейки продаются куда лучше, чем качественное описание реальности.

Это создает пространство новых вызовов.

Возможно, у правды действительно плохой маркетинг. Возможно, нам просто предстоит научиться продавать факты. Возможно, нужно думать о том, в какую упаковку заворачивать товар.

Иначе есть риск остаться на рынке с качественным продуктом, который будет проигрывать битву за массового потребителя. Того самого, который обладает всей полнотой избирательных прав. Того самого, который определяет будущее своей страны не в меньшей степени, чем университетская профессура.

Крупные институциональные СМИ в развитых странах уже давно пытаются искать ответ на новые вызовы. Делают интерактивное, создают игровое, экспериментируют с форматами. Создают разный контент для разных платформ. Учатся продавать факты для новых аудиторий. Работают с "упаковкой" и не чураются слова "маркетинг". И даже это не страхует развитые страны от появления дональдов, трампов и голосования за брекзит.

Читайте такжеИ снова щелчок: Украина вернулась в опасный 1990-й годИнтернет не просто стал средой коммуникации. Он стал средой, которая уничтожила диктат нормы. Сеть позволила носителям любых убеждений и предрассудков находить единомышленников. Объединяться в клубы по интересам. Формулировать запрос и получать на него предложение. В том числе и политическое.

Если раньше информация по пути к аудитории была обречена проходить редакционный фейс-контроль, то теперь барьеры исчезли. И в этой новой реальности торговать эмоциями порой куда выгоднее, чем добавочным знанием. На медиарынке спрос начинает определять предложение.

Скучно не будет. К счастью. К сожалению.